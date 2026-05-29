Без военных на поле боя: в "Хартии" поделились деталями уникальной операции в Купянске

В феврале в Купянске бойцы корпуса "Хартия" зачистили важную позицию только с помощью наземных роботизированных комплексов. Тогда удалось уничтожить 10 оккупантов.

Командир роты наземных роботизированных систем полка "Лава" 2 корпуса НГУ "Хартия" Андрей "Математик" Копач рассказал 24 Каналу, что на Купянском направлении удалось провести уже не одну успешную атаку исключительно с помощью наземных роботизированных комплексов. Организовать такую операцию достаточно сложно.

Как зачистили позицию с помощью НРК?

По словам военного, во время разведки удалось обнаружить 10 оккупантов, которые закрепились в одном из зданий города. Выбить их с помощью дронов и артиллерии было бы слишком затратно. Поэтому возникла идея применить наземные роботизированные комплексы, чтобы выбить врага.

Впоследствии на позицию должно было зайти дружественное подразделение. Однако перед тем нужно было подготовить почву и выбить как можно больше россиян. В самой миссии участвовали 3 НРК. Первый перевозил термобарические ракеты, которые отработали по зданию. Впоследствии военные также использовали два тяжелых наземных дроны-камикадзе, которые отработали по укрытию врага.

Операторы, которые руководили беспилотниками, находились за несколько десятков километров до линии фронта. Также отработала мобильная группа, которая выставляла сами НРК далеко от района выполнения задания.

Организовать такие миссии чрезвычайно сложно. Сейчас любой наземный транспорт легко поразить FPV-дроном. Нам помогло правильное планирование, погодные условия и удача. Если бы все это не сложилось, то мы могли бы и не доехать до позиции. Наземные роботы не двигаются со скоростью по 100 – 150 километров, а в разы медленнее. Каждый раз нужно выдумывать, как заехать на позиции,

– отметил военный.

Обратите внимание! Начальник отдела коммуникаций 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач рассказал, что в Силах обороны работают над тем, чтобы проводить больше наступательных операций с помощью НРК. В сочетании с FPV-дронами это может переломить ситуацию на поле боя.

Добавим, инженер-программист и соучредитель компании RoverTech Борис Дрожак рассказал в интервью 24 Каналу об украинских наземных роботизированных комплексах. По его словам, главная задача – сделать так, чтобы в килзоне задачи выполнял не человек, а роботы. Важно дойти до того момента, чтобы уже не было необходимости держать людей на позициях.