Нажим на демократию: в Турции зарегистрировали законопроект, который ограничивает права граждан

Сегодня, 19 июля, в Турции прекратил свое действие режим чрезвычайного положения, но власти страны заявили, что "борьба с терроризмом продолжится".

Об этом сообщает УНИАН.

В парламент Турции на обсуждение уже передали законопроект, который предоставляет местным властям полномочия по ограничению допуска отдельных граждан. Их не будут допускать в ряд мест турецких провинций, если они вызовут подозрение, что могут "нарушить общественный порядок".



Также расширен список обоснований для запрета демонстраций.



Ранее министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль уже заявлял, что чрезвычайное положение закончится, но устойчивая и решительная борьба будет продолжаться против всех видов терроризма, в частности террористической организации Фетуллаха и поэтому в случае необходимости чрезвычайное положение может быть введено снова.