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Нажим на демократию: в Турции зарегистрировали законопроект, который ограничивает права граждан

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19 июля в Турции прекратил свое действие режим чрезвычайного положения
19 июля в Турции прекратил свое действие режим чрезвычайного положения / Фото из открытых источников

Сегодня, 19 июля, в Турции прекратил свое действие режим чрезвычайного положения, но власти страны заявили, что "борьба с терроризмом продолжится".

Об этом сообщает УНИАН.

В парламент Турции на обсуждение уже передали законопроект, который предоставляет местным властям полномочия по ограничению допуска отдельных граждан. Их не будут допускать в ряд мест турецких провинций, если они вызовут подозрение, что могут "нарушить общественный порядок".

Также расширен список обоснований для запрета демонстраций.

Ранее министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль уже заявлял, что чрезвычайное положение закончится, но  устойчивая и решительная борьба будет продолжаться против всех видов терроризма, в частности террористической организации Фетуллаха и поэтому в случае необходимости чрезвычайное положение может быть введено снова.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Стамбуле состоялась попытка захвата власти. Группа военных пыталась свергнуть правительство, однако их восстание было подавлено. В воскресенье, 17 июля, турецкие власти заявили, что практически все участники попытки военного переворота задержаны, контроль над страной восстановлен.

Число жертв попытки переворота в Турции достигло 240 человек. Кроме того, погибло 104 участника попытки государственного переворота.

Теги: Новости Турции Беспорядки в Турции
Источник: 24 Канал
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