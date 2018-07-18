Стало известно о судьбе россиянина, который до смерти избил украинца в Турции: фото

Россиянин Андрей Похвальный, который до смерти избил украинца Андрея Сову, сейчас находится под арестом в Турции. Сейчас продолжается расследование, за совершенное убийство гражданину России грозит от 8 до 12 лет за решеткой.

Об этом на своей странице в Facebook информирует журналистка Татьяна Высоцкая.

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30-летний россиянин, который убил пожилого украинца на курорте Алания за то, что тот радовался победе Хорватии над сборной России, сначала был задержан жандармами, но затем отпущен на свободу местным судом. Но после того, как умер Андрей Сова, позавчера прокуратура города Алания подала апелляцию, убийцу задержали, и вчера, 17 июля, суд постановил арестовать россиянина,

– отмечает она.

Известно, что сейчас он находится под стражей, продолжается расследование.

Ранее украинское посольство обращалось в прокуратуру Турции по делу избиения украинского туриста.

Напомним, 57-летний гражданин Украины умер в одной из больниц Турции. Он неделю пролежал в коме после того, как его избил турист из России. Житель Запорожья Андрей Сова получил тяжелые травмы. Его госпитализировали из Ganita holiday village, что в турецком городе Аланья. Мужчину без сознания доставили в больницу и неделю он находился в коме. 14 июля стало известно, что так и не приходя в сознание, он умер.