18:20
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, 17 липня
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, 17 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Стало відомо про долю росіянина, який до смерті побив українця в Туреччині: фото

604 Читать новость на русском
Росіянин Андрій Похвальний наразі перебуває під арештом у Туреччині
Росіянин Андрій Похвальний наразі перебуває під арештом у Туреччині / фото з соціальних мереж

Росіянин Андрій Похвальний, який до смерті побив українця Андрія Сову, наразі перебуває під арештом у Туреччині. Наразі триває розслідування, за вчинене вбивство громадянину Росії загрожує від 8 до 12 років за гратами.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує журналістка Тетяна Висоцька.

Читайте також: Тіло українського туриста, якого вбив росіянин у Туреччині, доправлять додому в четвер

30-річний росіянин, який вбив немолодого українця на курорті Аланія за те, що той радів перемозі Хорватії над збірною Росії, спершу був затриманий жандармами, але потім відпущений на волю місцевим судом. Але після того, як Андрій Сова помер, позавчора прокуратура міста Аланія подала апеляцію, вбивцю затримали, і вчора, 17 липня, суд постановив заарештувати росіянина,
– зазначає вона.

Відомо, що наразі він перебуває під вартою, триває розслідування.

Раніше, українське посольство зверталося до прокуратури Туреччини у справі побиття українського туриста.

Нагадаємо, 57-річний громадянин України помер в одній з лікарень Туреччини. Він тиждень пролежав у комі після того, як його побив турист із Росії. Житель Запоріжжя Андрій Сова отримав важкі травми. Його госпіталізували з Ganita holiday village, що в турецькому місті Аланья. Непритомного чоловіка доставили в лікарню і тиждень він перебував у комі. 14 липня стало відомо, що так і не приходячи до тями, він помер.

Теги: Новини Росії Новини Туреччини Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які нардепи хотіли "поховати" закон про Антикорупційний суд: названо імена
сьогодні, 18:00 Які нардепи хотіли "поховати" закон про Антикорупційний суд: названо імена
Віталій Шабунін 177
Пора украинцам начать соблюдать Конституцию, иначе мы не станем европейским государством
сьогодні, 17:00 Пора украинцам начать соблюдать Конституцию, иначе мы не станем европейским государством
Блог Соцмережі 691
Топ фактов, почему россияне никогда не станут украинцами
сьогодні, 16:00 Топ фактов, почему россияне никогда не станут украинцами
Павло Казарін 669
Нажахана та схвильована: Меланія Трамп здивувала мережу виразом обличчя після зустрічі з Путіним
сьогодні, 15:04 Нажахана та схвильована: Меланія Трамп здивувала мережу виразом обличчя після зустрічі з Путіним
3731
Фанатка зброї, Росії і Трампа: що відомо про шпигунку Марію Бутіну та чим вона займалась у США
сьогодні, 15:59 Фанатка зброї, Росії і Трампа: що відомо про шпигунку Марію Бутіну та чим вона займалась у США
1410
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
Теракт у Кабулі: опубліковано імена та фото трьох загиблих українців
 22 січня , 10:05
Окупованих територій стало на три населених пункти менше
13 червня , 15:56
Чи допоможуть американські Javelin зупинити війну на Донбасі: думка експерта
 20 січня , 12:56
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук