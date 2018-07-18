Стало відомо про долю росіянина, який до смерті побив українця в Туреччині: фото

Росіянин Андрій Похвальний, який до смерті побив українця Андрія Сову, наразі перебуває під арештом у Туреччині. Наразі триває розслідування, за вчинене вбивство громадянину Росії загрожує від 8 до 12 років за гратами.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує журналістка Тетяна Висоцька.

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30-річний росіянин, який вбив немолодого українця на курорті Аланія за те, що той радів перемозі Хорватії над збірною Росії, спершу був затриманий жандармами, але потім відпущений на волю місцевим судом. Але після того, як Андрій Сова помер, позавчора прокуратура міста Аланія подала апеляцію, вбивцю затримали, і вчора, 17 липня, суд постановив заарештувати росіянина,

– зазначає вона.

Відомо, що наразі він перебуває під вартою, триває розслідування.

Раніше, українське посольство зверталося до прокуратури Туреччини у справі побиття українського туриста.

Нагадаємо, 57-річний громадянин України помер в одній з лікарень Туреччини. Він тиждень пролежав у комі після того, як його побив турист із Росії. Житель Запоріжжя Андрій Сова отримав важкі травми. Його госпіталізували з Ganita holiday village, що в турецькому місті Аланья. Непритомного чоловіка доставили в лікарню і тиждень він перебував у комі. 14 липня стало відомо, що так і не приходячи до тями, він помер.