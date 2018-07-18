11:32
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, 17 липня
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, 17 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Тіло українського туриста, якого вбив росіянин у Туреччині, доправлять додому в четвер

567 Читать новость на русском
Тіло загиблого українського туриста мають доставити о 10.10 в четвер у Запоріжжя
Тіло загиблого українського туриста мають доставити о 10.10 в четвер у Запоріжжя / Фото з відкритих джерел

Тіло українського туриста, який помер у турецькій лікарні після бійки із росіянином, доставлять спецбортом до запорізького аеропорту. Відбудеться це у четвер, 19 липня.

Про це повідомляє Укрінформ.

Читайте також: Українське посольство звернулося до прокуратури Туреччини у справі побиття українського туриста

"За попередньою інформацією, тіло загиблого туриста мають доставити о 10.10 в четвер. Це буде літак авіакомпанії "Роза вітрів", – прокоментували в адміністрації КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя.

Нагадаємо, 57-річний громадянин України помер в одній з лікарень Туреччини. Він тиждень пролежав у комі після того, як його побив турист із Росії. Житель Запоріжжя Андрій Сова отримав важкі травми. Його госпіталізували з Ganita holiday village, що в турецькому місті Аланья. Непритомного чоловіка доставили в лікарню і тиждень він перебував у комі. 14 липня стало відомо, що так і не приходячи до тями, він помер.

Теги: Новини України Новини Туреччини Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Toyota та інші: автовиробники назвали топ-10 нових автівок, які купували українці
сьогодні, 11:01 Toyota та інші: автовиробники назвали топ-10 нових автівок, які купували українці
160
ЧС-1958 з футболу: спалах Пеле, показ на теле і вічний рекорд
сьогодні, 10:01 ЧС-1958 з футболу: спалах Пеле, показ на теле і вічний рекорд
468
Чи варто пересадити ЦВК на "євробляхи", або Без демонстрантів парламентська машина не працює
сьогодні, 08:43 Чи варто пересадити ЦВК на "євробляхи", або Без демонстрантів парламентська машина не працює
Михайло Поживанов 659
Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
17 липня, 22:01 Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
Блог Медіа 2237
Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+
17 липня, 21:01 Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+
Настя Сукач 7349
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Клімкін розповів про обурливі мотиви Росії на "нормандській зустрічі"
 20 червня , 22:03
У Києві конфлікт молодиків переріс у постріли: одна особа перебуває у лікарні
24 червня , 03:05
Toyota та інші: автовиробники назвали топ-10 нових автівок, які купували українці
 сьогодні , 11:01
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук