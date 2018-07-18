Тіло українського туриста, якого вбив росіянин у Туреччині, доправлять додому в четвер

Тіло українського туриста, який помер у турецькій лікарні після бійки із росіянином, доставлять спецбортом до запорізького аеропорту. Відбудеться це у четвер, 19 липня.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"За попередньою інформацією, тіло загиблого туриста мають доставити о 10.10 в четвер. Це буде літак авіакомпанії "Роза вітрів", – прокоментували в адміністрації КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя.

Нагадаємо, 57-річний громадянин України помер в одній з лікарень Туреччини. Він тиждень пролежав у комі після того, як його побив турист із Росії. Житель Запоріжжя Андрій Сова отримав важкі травми. Його госпіталізували з Ganita holiday village, що в турецькому місті Аланья. Непритомного чоловіка доставили в лікарню і тиждень він перебував у комі. 14 липня стало відомо, що так і не приходячи до тями, він помер.