Натиск на демократію: у Туреччині зареєстрували законопроект, який обмежує права громадян

Сьогодні, 19 липня, у Туреччині припинив свою дію режим надзвичайного стану, але влада країни заявила, що "боротьба з тероризмом продовжиться".

Про це повідомляє УНІАН.

У парламент Туреччини на обговорення вже передали законопроект, який надає місцевій владі повноваження з обмеження допуску окремих громадян. Їх не допускатимуть в низку місць турецьких провінцій, якщо вони викличуть підозру, що можуть "порушити громадський порядок".

Також розширено список обґрунтувань для заборони демонстрацій.

Раніше міністр юстиції Туреччини Абдулхаміт Гюль вже заявляв, що надзвичайний стан закінчиться, але буде найстійкіша і найрішучіша боротьба буде продовжуватися проти усіх видів тероризму, зокрема терористичної організації Фетуллаха і тому в разі необхідності надзвичайний стан може бути запроваджений знову.