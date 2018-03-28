10:53
28 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
1°C
1°C -4°C
  • четверг
    0°C -7°C
  • пятница
    4°C -6°C
  • суббота
    5°C 1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ярость высланных дипломатов. Опасная Красная Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 марта
Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
Вєсті.UA
20:35, 27 марта
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

НАЗК будет выбирать нового главу

80 Читати новину українською
НАЗК будет выбирать нового главу
НАЗК будет выбирать нового главу

На внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое состоится среду, 28 марта, могут выбирать нового главу агентства.

Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

28 марта 2018 состоится внеочередное заседание Национального агентства по вопросам предотвращении коррупции, на котором будет избираться новый председатель Национального агентства, – отмечается в сообщении.

Напомним, срок полномочий нынешнего председателя НАЗК Натальи Корчак заканчивается 28 марта, и она не намерена выдвигать свою кандидатуру на перевыборах снова.

Теги: Новости Украины НАПК
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук