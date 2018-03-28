НАЗК будет выбирать нового главу
На внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое состоится среду, 28 марта, могут выбирать нового главу агентства.
Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.
28 марта 2018 состоится внеочередное заседание Национального агентства по вопросам предотвращении коррупции, на котором будет избираться новый председатель Национального агентства, – отмечается в сообщении.
Напомним, срок полномочий нынешнего председателя НАЗК Натальи Корчак заканчивается 28 марта, и она не намерена выдвигать свою кандидатуру на перевыборах снова.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Меценат украинских олимпийцев: В США наши земляки помогали спортсменам, кто чем могсегодня , 10:01
-
Российским дипломатам, которых выдворили из Великобритании, запретили въезжать в Украинусегодня , 08:57
-
Главные новости 27 марта: ГПУ взялась за Медведчука, митинги в России, футбольная победасегодня , 08:02
Комментарии