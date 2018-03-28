НАЗК будет выбирать нового главу

На внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое состоится среду, 28 марта, могут выбирать нового главу агентства.

Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

28 марта 2018 состоится внеочередное заседание Национального агентства по вопросам предотвращении коррупции, на котором будет избираться новый председатель Национального агентства, – отмечается в сообщении.

Напомним, срок полномочий нынешнего председателя НАЗК Натальи Корчак заканчивается 28 марта, и она не намерена выдвигать свою кандидатуру на перевыборах снова.