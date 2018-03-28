НАЗК обиратиме нового голову

На позачерговому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції, яке відбудеться середу, 28 березня, обиратимуть нового очільника агентства.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

28 березня 2018 року відбудеться позачергове засідання Національного агентства з питань запобігання корупції, на якому обиратиметься новий голова Національного агентства, – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, термін повноважень нинішньої голови НАЗК Наталія Корчак спливає 28 березня, і вона не має наміру висувати свою кандидатуру на перевиборах знову.