НАЗК обиратиме нового голову
На позачерговому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції, яке відбудеться середу, 28 березня, обиратимуть нового очільника агентства.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
28 березня 2018 року відбудеться позачергове засідання Національного агентства з питань запобігання корупції, на якому обиратиметься новий голова Національного агентства, – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, термін повноважень нинішньої голови НАЗК Наталія Корчак спливає 28 березня, і вона не має наміру висувати свою кандидатуру на перевиборах знову.
Джерело: 24 Канал
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