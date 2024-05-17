Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Аббас Галлямов, заметив, что Белоусов должен найти дополнительные ресурсы для войны. Такие кадровые изменения свидетельствуют о страхе Путина проиграть войну против Украины.

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Главная задача Белоусова

Сейчас для Кремля, по словам политтехнолога работа министерства обороны является вопросом жизни и смерти. Путин назначил на должность министра обороны Белоусова из-за того, что он понял, что того объема ресурсов, которые он изначально планировал для введения войны может не хватить. Как раз задачей Белоусова является поиск дополнительных ресурсов.

Белоусов знает, где брать деньги на войну. Он в прошлом году предложил Путину решение относительно перспектив перевода экономики на "военные рельсы". Путин этот план послушал прошлой осенью, пока не принял. Однако в голове у него осело, что Белоусов провел ревизию и знает где и сколько можно взять (денег – 24 Канал) для ведения войны,

– подчеркнул Галлямов.

Ранее Белоусов, по словам политтехнолога, не был заинтересован в "грабеже", например аграриев и перетягивании их финансов для войны. Теперь это его основанная цель. Путин сделал из него лоббиста оборонного комплекса России.

Почему Путин сделал именно такую кадровую замену

Российский диктатор мог назначить Белоусова на должность премьер-министра. В таком случае он бы разработал госплан, ввел жестокий контроль финансов, которые идут на войну. Путин на такие радикальные действия не согласился бы.

Галлямов рассказал, что Белоусов, который был первым заместителем председателя правительства России Михаила Мишустина, сейчас является "ниже" от него, ведь теперь он вовлечен не только во всей экономике страны, а сугубо в военной.

Владимир Путин всегда славился своими "страшными" угрозами и желанием захватить весь мир. По мнению политтехнолога, ранее Путин шел этим путем, а сейчас понимает, что воевать придется еще долго, а значит силы и ресурсы нужно экономить, не нужно обострять отношения с Западом.

Два нюанса заставили его (Путина – 24 Канал) занять такую умеренную позицию. Первый – решение Конгресса США разблокировать военный пакет помощи Украине, второй – формальным успехам россиян на фронте Путин знает цену,

– отметил Галлямов.

Кадровые изменения в Кремле: коротко что произошло