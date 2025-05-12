Об этом в четверг, 12 мая, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу городской администрации Тимура Ткаченко и представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Что известно о назначении

Ткаченко назначил на должность своего заместителя Игоря Реву – "человека с успешным опытом управления проектами как в гражданской жизни, так и в Силах обороны". Чиновник будет координировать проекты для подразделений, военных и их семей.

Справка: Игорь Рева – в прошлом проектный менеджер, добровольно мобилизовался 25 февраля 2022 года. Прошел военное обучение в Германии, участвовал в контрнаступлении на Запорожье в составе 47-й бригады "Магура". Руководил созданием и внедрением приложения "Резерв+", запустил патронатную службу, которая занимается бойцами и их семьями в одном из подразделений ГУР.

Люди, которые достигли успеха в армии, которые смогли максимально использовать гражданские навыки для результата, – это очень прочная опора. А настоящие изменения можно сделать только сильными командами и бок о бок с успешными,

– отметил начальник КМВА.

Кроме того, Кабинет Министров Украины согласовал назначение:

Ковтунова Александра Владимировича – председателем Дарницкой районной государственной администрации столицы;

Владимировича – председателем Дарницкой районной государственной администрации столицы; Мовенко Сергея Александровича – председателем Соломенской районной государственной администрации столицы.

Напомним, недавно суд избрал меру пресечения Владимиру Прокопиву, которого отстранили от исполнения обязанностей. Заместителя председателя КГГА отправили под круглосуточный домашний арест до 20 июня, его подозревают в организации схемы переправки "уклонистов" через госграницу.