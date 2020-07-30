Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске. На этом посту он заменил Леонида Кучму. Сможет ли Кравчук сдвинуть с места переговоры и способствовать введению мира на Донбассе – читайте далее.

Назначение Кравчука главой украинской делегации в Минске вызвало у политических экспертов противоречивые эмоции, сообщает 24 канал.

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По словам политологов, авторитет первого президента могут использовать для легитимизации решений, которые могут противоречить суверенитету и территориальной целостности Украины. Вдобавок, Кравчук имеет неоднозначное прошлое, ведь был в "антинатовских" партиях.

Украинской делегации нужен Кравчук, – политолог

Как утверждает политолог Тарас Семенюк, на международных переговорах ТКГ должен быть человек-символ. На эту роль как раз подходит Леонид Кравчук.

"Очевидно, что когда говорят Кучма и когда говорят Кравчук, то это определенный удельный вес. Это тяжеловес, другими словами, к которому прислушиваются. Поэтому украинской делегации сейчас нужен на замену Кучме Кравчук для того, чтобы он был брендом – лицом всей Минской группы", – пояснил Семенюк.

Фесенко: Должность Кравчука – символическая

Кроме того, должность Кравчука – символическая. Дело в том, что глава делегации принимает участие только в главных заседаниях Трехсторонней контактной группы.

Реальным переговорщиком будет Алексей Резников, вице-премьер, отвечающий за эти дела, ведет переговоры и в нормандском формате вместе с Андреем Ермаком,

– отметил Фесенко.

Политолог заверил, что за последние месяцы Резников стал ключевой фигурой в ТКГ.

Украинская делегация под председательством Леонида Кравчука должна решить ряд сложных вопросов. В частности, продолжить диалог с Россией о выводе ее войск с Донбасса, добиться проведения на этих территориях легитимных выборов.

Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ: кратко