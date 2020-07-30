Первый украинский президент 86-летний Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ. Представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в переговорном процессе Сергей Гармаш заявил, что Кравчук не сможет эффективно и оперативно работать на этой должности из-за возраста.

Леонид Кравчук будет статусным участником

Предположительно, Кравчук будет присутствовать в группе только как статусный участник, заявил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ украинский журналист Сергей Гармаш, пишет "Обозреватель".

Читайте также С врагом нельзя договариваться: цитаты Кравчука о войне и России

Давайте говорить откровенно – Кравчук не в таком возрасте, чтобы оперативно и эффективно работать, как это сейчас делает Резников (Алексей Резников, первый заместитель руководителя ТКГ – 24 канал),

– отметил Гармаш.

По его словам, именно Резников фактически руководил делегацией еще при Кучме. Назначение Кравчука ощутимо не изменит ситуацию.

Выход Кучмы из переговорного процесса

Гармаш также прокомментировал выход Кучмы из состава ТКГ.

Кучма – в возрасте, ему тяжело летать в Минск, особенно в связи с угрозами коронавируса. За время моего пребывания в ТКГ я не видел его ни разу,

– рассказал журналист.

И добавил, что Кучма давно самоустранился от процесса. Поэтому связывать его отставку с событиями относительно перемирия не стоит.

Кроме того, для РФ важно, чтобы Украину представлял статусный участник. Поэтому, по мнению Гармаша, они могли требовать этого от Украины.

Обратите внимание Зеленский назначил Кравчука главой делегации Украины в Минске

Кравчук возглавил ТКГ: что стоит знать