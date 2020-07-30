Перший український президент 86-річний Леонід Кравчук очолив українську делегацію у ТКГ. Представник окремих районів Донецької та Луганської областей у переговорному процесі Сергій Гармаш заявив, що Кравчук не зможе ефективно та оперативно працювати на цій посаді через вік.

Леонід Кравчук буде статусним учасником

Ймовірно, Кравчук буде присутній у групі лише як статусний учасник, заявив представник окремих районів Донецької та Луганської областей в ТКГ український журналіст Сергій Гармаш, пише "Обозреватель".

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Говорімо відверто – Кравчук не в такому віці, щоб оперативно й ефективно працювати, як це зараз робить Резніков (Олексій Резніков, перший заступник керівника ТКГ – 24 канал),

– зазначив Гармаш.

За його словами, саме Резніков фактично керував делегацією ще при Кучмі. Призначення Кравчука відчутно не змінить ситуацію.

Вихід Кучми з переговорного процесу

Гармаш також прокоментував вихід Кучми зі складу ТКГ.

Кучма – у віці, йому важко літати в Мінськ, особливо у зв'язку з погрозами коронавірусу. За час мого перебування в ТКГ я не бачив його жодного разу,

– розповів журналіст.

Та додав, що Кучма давно самоусунувся від процесу. Тому пов'язувати його відставку з подіями щодо перемир'я не варто.

Крім того, для РФ важливо, щоб Україну представляв статусний учасник. Тому, на думку Гармаша, вони могли вимагати цього від України.

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