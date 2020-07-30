Перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі в Мінську. На цій посаді він замінив Леоніда Кучму. Чи зможе Кравчук зрушити з місця перемовини та сприяти запровадженню миру на Донбасі – читайте далі.

Призначення Кравчука головою української делегації у Мінську викликало в політичних експертів суперечливі емоції, повідомляє 24 канал.

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За словами політологів, авторитет першого президента можуть використати для легітимізації рішень, які можуть суперечити суверенітету та територіальній цілісності України. На додачу, Кравчук має неоднозначне минуле, адже був у "антинатівських" партіях.

Українській делегації потрібен Кравчук, – політолог

Як ствердив політолог Тарас Семенюк, на міжнародних перемовинах ТКГ має бути людина-символ. На цю роль якраз підходить Леонід Кравчук.

"Очевидно, що коли говорять Кучма, і коли говорять Кравчук, то це є певна питома вага. Це важковаговик, іншими словами, до якого дослухаються. Тому українській делегації зараз потрібен на заміну Кучмі Кравчук для того, щоб він був бренд-лицем всієї Мінської групи", – пояснив Семенюк.

Фесенко: Посада Кравчука – символічна

Крім того, посада Кравчука – символічна. Річ у тім, що голова делегації бере участь лише у найголовніших засіданнях Тристоронньої контактної групи.

Реальним переговорником буде Олексій Резніков, віцепрем'єр, який відповідає за ці справи, веде переговори і в Нормандському форматі разом з Андрієм Єрмаком,

– зазначив Фесенко.

Політолог запевнив, що за останні місяці Резніков став ключовою фігурою в ТКГ.

Українська делегація під головуванням Леоніда Кравчука має вирішити низку складних питань. Зокрема, продовжити діалог з Росією про вивід її військ з Донбасу, домогтися проведення на цих територіях легітимних виборів.

Кравчук очолив українську делегацію у ТКГ: коротко