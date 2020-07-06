На назначение Ляшко главным санврачом повлиял секретарь СНБО Данилов
Когда пандемия в мире только набирала обороты, в Украине не было человека, который занимал должность главного санитарного врача. Именно тогда Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил назначить им Виктора Ляшко.
На большом совещании 11 февраля стало ясно, что человека, который нес бы ответственность за санитарно-эпидемиологическое состояние в Украине, нет. Ведь это должностные обязанности именно главного санитарного врача, рассказал Алексей Данилов интервью "Украинской правде".
К теме Выборы президента Украины 2029: Виктор Ляшко заявил о желании принять участие
В присутствии около 40 человек Алексей Данилов спросил, где главный санитарный врач и в ответ услышал тишину. Поэтому спросил, есть ли на совещании заместителб министра здравоохранения. Тогда их было трое, среди которых и Виктор Ляшко
Виктор встал и говорит: "Я заместитель". Я говорю: "Смотрите, назначайте этого человека санитарным врачом". Вот так это произошло,
– рассказал Данилов.
Обязанности главного санитарного врача
Главный государственный санитарный врач Украины подотчетен Кабинету Министров Украины.
В пределах своих полномочий:
- издает приказы по вопросам деятельности государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины,
- вносит предложения центральным и местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия населения,
- представляет государственную санитарно-эпидемиологическую службу в центральных и местных органах исполнительной власти,
- может образовывать коллегию государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, которую и возглавляет.
Что известно о Викторе Ляшко
- Виктор Ляшко родился 24 апреля 1980 года в селе Осова Ровненской области.
- С 2013 года до февраля 2014 возглавлял Киевский областной лабораторный центр Санэпидемслужбы.
- В 2015 – 2018 годах был консультантом по вопросам общественного здоровья проекту USAID Реформа ВИЧ-услуг в действии. Также работал экспертом по вопросам общественного здоровья в реанимационном пакете реформ в 2014 – 2016 годах. В феврале 2018 года Ляшко стал заместителем гендиректора Центра общественного здоровья.
- Поэтому в феврале Ляшко назначили главным санитарным врачом.
- Ляшко в интервью неоднократно заявлял о политических амбициях: в частности он не исключает своего возможного участия в выборах в мэры Киева и хотел бы принять участие в следующих президентских выборах.