Когда пандемия в мире только набирала обороты, в Украине не было человека, который занимал должность главного санитарного врача. Именно тогда Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил назначить им Виктора Ляшко.

На большом совещании 11 февраля стало ясно, что человека, который нес бы ответственность за санитарно-эпидемиологическое состояние в Украине, нет. Ведь это должностные обязанности именно главного санитарного врача, рассказал Алексей Данилов интервью "Украинской правде".

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В присутствии около 40 человек Алексей Данилов спросил, где главный санитарный врач и в ответ услышал тишину. Поэтому спросил, есть ли на совещании заместителб министра здравоохранения. Тогда их было трое, среди которых и Виктор Ляшко

Виктор встал и говорит: "Я заместитель". Я говорю: "Смотрите, назначайте этого человека санитарным врачом". Вот так это произошло,

– рассказал Данилов.

Обязанности главного санитарного врача

Главный государственный санитарный врач Украины подотчетен Кабинету Министров Украины.

В пределах своих полномочий:

издает приказы по вопросам деятельности государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины,

вносит предложения центральным и местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия населения,

представляет государственную санитарно-эпидемиологическую службу в центральных и местных органах исполнительной власти,

может образовывать коллегию государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, которую и возглавляет.

Что известно о Викторе Ляшко