На призначення Ляшка головним санлікарем вплинув секретар РНБО Данілов
Коли пандемія у світі лише набирала обертів, в Україні не було людини, яка обіймала посаду головного санітарного лікаря. Саме тоді Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запропонував призначити ним Віктора Ляшка.
На великій нараді 11 лютого стало зрозумілим, що людини, яка б несла відповідальність за санітарно-епідеміологічний стан в Україні, немає. Адже це посадові обов'язки саме головного санітарного лікаря, розповів Олексій Данілов інтерв'ю "Українській правді".
До теми Вибори президента України 2029: Віктор Ляшко заявив про бажання взяти участь
За присутності близько 40 осіб Олексій Данілов спитав, де головний санітарний лікар і у відповідь почув тишу. Відтак спитав, чи є на нараді заступники міністра охорони здоров'я. Тоді їх було троє, серед яких і Віктор Ляшко
Віктор встав і каже: "Я заступник". Я кажу: "Дивіться, призначайте цю людину санітарним лікарем". От так це сталося,
– розповів Данілов.
Обов'язки головного санітарного лікаря
Головний державний санітарний лікар України підзвітний Кабінету Міністрів України.
В межах своїх повноважень:
- видає накази з питань діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби України,
- вносить пропозиції центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення,
- представляє державну санітарно-епідеміологічну службу в центральних і місцевих органах виконавчої влади,
- може утворювати колегію державної санітарно-епідеміологічної служби України, яку й очолює.
Що відомо про Віктора Ляшка
- Віктор Ляшко народився 24 квітня 1980 року у селі Осова Рівненської області.
- З 2013 року до лютого 2014 року очолював Київський обласний лабораторний центр Санепідемслужби.
- У 2015 − 2018 році був консультантом з питань громадського здоров'я проєкту USAID Реформа ВІЛ-послуг в дії. Також працював експертом з питань громадського здоров’я в Реанімаційному пакеті реформ у 2014 − 2016 роках. У лютому 2018 року Ляшко став заступником гендиректора Центру громадського здоров'я.
- Відтак у лютому Ляшка призначили головним санітарним лікарем.
- Ляшко в інтерв'ю неодноразово заявляв про політичні амбіції: зокрема він не відкидає своєї можливої участі у виборах на мера Києва і хотів би взяти участь у наступних президентських виборах.