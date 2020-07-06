Коли пандемія у світі лише набирала обертів, в Україні не було людини, яка обіймала посаду головного санітарного лікаря. Саме тоді Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запропонував призначити ним Віктора Ляшка.

На великій нараді 11 лютого стало зрозумілим, що людини, яка б несла відповідальність за санітарно-епідеміологічний стан в Україні, немає. Адже це посадові обов'язки саме головного санітарного лікаря, розповів Олексій Данілов інтерв'ю "Українській правді".

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За присутності близько 40 осіб Олексій Данілов спитав, де головний санітарний лікар і у відповідь почув тишу. Відтак спитав, чи є на нараді заступники міністра охорони здоров'я. Тоді їх було троє, серед яких і Віктор Ляшко

Віктор встав і каже: "Я заступник". Я кажу: "Дивіться, призначайте цю людину санітарним лікарем". От так це сталося,

– розповів Данілов.

Обов'язки головного санітарного лікаря

Головний державний санітарний лікар України підзвітний Кабінету Міністрів України.

В межах своїх повноважень:

видає накази з питань діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби України,

вносить пропозиції центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення,

представляє державну санітарно-епідеміологічну службу в центральних і місцевих органах виконавчої влади,

може утворювати колегію державної санітарно-епідеміологічної служби України, яку й очолює.

Що відомо про Віктора Ляшка