Заступник міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко 26 червня заявив про свої президентські амбіції.

В інтерв'ю виданню "Гордон" він сказав, що хотів би стати президентом країни. Він не виключив, що висуне свою кандидатуру в майбутньому. Ляшко пожартував, що це станеться, якщо до того часу його прізвище ще не забудуть.

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Чи є в Ляшка бажання стати мером

Коли ж його запитали, чи хоче він стати мером, заступник голови МОЗ зазначив: "Я думаю, що мало хто відповів би "ні" на цю пропозицію".

Водночас він наголосив, що нині думає лише про подолання пандемії коронавірусу, а згодом хотів би відпочити.

Я лікар за фахом. Тому я б хотів подолати епідемію коронавірусу і хоча б тиждень провести вдома із дружиною і дитиною. Без телефона! Це те, про що я найбільше мрію. Після цього готовий повернутися,

– відверто зізнався Ляшко.

Що відомо про політичні амбіції Віктора Ляшка

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не відкидає того факту, що в майбутньому може піти в політику. І не приховує своїх політичних амбіцій.

Варто відзначити, що в ЗМІ давно є чутки про те, що Віктора Ляшка можуть висунути кандидатом в мери Києва. Однак зробити це може лише політична партія. Тож найчастіше називалася партія "Слуга народу", яка може зробити саме Ляшка своїм кандидатом на місцевих виборах в Києві.

Однак Віктор Ляшко заперечив таку інформацію, назвавши її лише чутками.

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Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня цього року. На них обиратимуть міських голів та депутатів селищних, міських та обласних рад, включно з міським головою Києва.

Що відомо про Віктора Ляшка

Віктор Ляшко народився 24 квітня 1980 року у селі Осова Рівненської області. У 2003 році закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. З 2010 по 2013 пройшов шлях від головного спеціаліста МОЗ України до директора департаменту Санепідемслужби України. З 2013 року до лютого 2014 року очолював Київський обласний лабораторний центр Санепідемслужби.

У 2014 році Ляшко очолив громадську організацію Інфекційний контроль в Україні. Під його керівництвом вона реалізовувала грантовий проєкт щодо лікування хворих на туберкульоз.

У 2015 − 2018 році був консультантом з питань громадського здоров'я проєкту USAID Реформа ВІЛ-послуг в дії. Також працював експертом з питань громадського здоров’я в Реанімаційному пакеті реформ у 2014 − 2016 роках. У лютому 2018 року Ляшко став заступником гендиректора Центру громадського здоров'я.

Віктор Ляшко одружений. Його працює в Броварській клінічній лікарні. Подружжя виховує доньку.



Віктор Ляшко з донькою та дружиною / Фото з фейсбук-сторінки Віктора Ляшка