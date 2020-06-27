Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 26 июня заявил о своих президентских амбициях.

В интервью изданию "Гордон" он сказал, что хотел бы стать президентом страны. Он не исключил, что выдвинет свою кандидатуру в будущем. Ляшко пошутил, что это произойдет, если к тому времени его фамилию еще не забудут.

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Есть ли у Ляшко желание стать мэром

Когда же его спросили, хочет ли он стать мэром, заместитель главы Минздрава отметил: "Я думаю, что мало кто ответил бы "нет" на это предложение".

В то же время он отметил, что сейчас думает только о преодолении пандемии коронавируса, а затем хотел бы отдохнуть.

Я врач по специальности. Поэтому я бы хотел преодолеть эпидемию коронавируса и хотя бы неделю провести дома с женой и ребенком. Без телефона! Это то, о чем я больше всего мечтаю. После этого готов вернуться,

– откровенно признался Ляшко.

Что известно о политических амбициях Виктора Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает того факта, что в будущем может пойти в политику. И не скрывает своих политических амбиций.

Стоит отметить, что в СМИ давно ходят слухи о том, что Виктор Ляшко могут выдвинуть кандидатом в мэры Киева. Однако сделать это может только политическая партия. Поэтому чаще всего называлась партия "Слуга народа", которая может сделать именно Ляшко своим кандидатом на местных выборах в Киеве.

Однако Виктор Ляшко опровергнул такую ​​информацию, назвав ее лишь слухами.

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Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября этого года. На них будут выбирать мэров и депутатов поселковых, городских и областных советов, включая мэра Киева.

Что известно о Викторе Ляшко

Виктор Ляшко родился 24 апреля 1980 года в селе Осова Ровенской области. В 2003 году закончил Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца. С 2010 по 2013 прошел путь от главного специалиста Минздрава Украины до директора департамента Санэпидемслужбы Украины. С 2013 года до февраля 2014 года возглавлял Киевский областной лабораторный центр Санэпидемслужбы.

В 2014 году Ляшко возглавил общественную организацию Инфекционный контроль в Украине. Под его руководством она реализовывала грантовый проект по лечению больных туберкулезом.

В 2015 – 2018 году был консультантом по вопросам общественного здоровья проекта USAID Реформа ВИЧ-услуг в действии. Также работал экспертом по вопросам общественного здоровья в реанимационном пакете реформ в 2014 – 2016 годах. В феврале 2018 года Ляшко стал заместителем гендиректора Центра общественного здоровья.

Виктор Ляшко женат. Его жена работает в Броварской клинической больнице. Супруги воспитывают дочь.

Виктор Ляшко с дочкой и женой / Фото с фейсбук-страницы Виктора Ляшко