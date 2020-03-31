Заместитель главы Минздрава Ляшко показал свои доходы и недвижимость: детали

Заместитель министра здравоохранения и главный санэпидемврач Украины Виктор Ляшко обнародовал электронную декларацию за 2019 год. У него два земельных участка в Киевской области и квартира в Броварах.

На сайте НАПК указано, что Виктор Ляшко подал свою электронную декларацию за 2019 31 марта 2020 года.

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Что известно о недвижимости Ляшко

Он вместе с женой владеет двумя земельными участками на Киевщине по 1200 квадратных метров каждый. В частности, в Литвиновке Вышгородского района и Пуховке Броварского района.

Также у Ляшко есть квартира площадью 110 квадратных метров в Броварах. Квартира записана на жену.

На чем ездит Ляшко

В декларации указан автомобиль Skoda Octavia A7 2018 года. Он приобрел ее два года назад за более 622 тысячи гривен.

Доходы Ляшко и его жены Ирины

Зарплата в Центре общественного здоровья Минздрава составляет 53 тысячи 172 гривны. Гонорары – 640 тысяч 118 гривен от Центра общественного здоровья Минздрава.

Еще 215 тысяч 313 гривен он получил от предпринимательской деятельности, как физическое лицо-предприниматель.

Жена Ляшко получила 80 тысяч 196 гривен зарплаты. Она работает в Броварской клинической больнице.

На банковских счетах главного санэпидемврача – 31 тысяча 419 долларов и 61 тысяча гривен.

Что известно о Викторе Ляшко?Виктор Ляшко родился 24 апреля 1980 года в селе Осова Ровненской области. В 2003 году закончил Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца. С 2010 по 2013 год прошел путь от главного специалиста Минздрава Украины к директору департамента Санэпидемслужбы Украины. С 2013 года до февраля 2014 года возглавлял Киевский областной лабораторный центр Санэпидемслужбы.



В 2014 году Ляшко возглавил общественную организацию Инфекционный контроль в Украине. Под его руководством она реализовывала грантовый проект по лечению больных туберкулезом. В 2015-2018 годах был консультантом по вопросам общественного здоровья Проекта USAID Реформа ВИЧ-услуг в действии. Также работал экспертом по вопросам общественного здоровья в реанимационном пакете реформ в 2014-2016 годах. В феврале 2018 года Ляшко стал заместителем гендиректора Центра общественного здоровья.



Виктор Ляшко был назначен заместителем экс-министра здравоохранения Зоряны Скалецкой почти одновременно с этими увольнениями – 24 декабря 2019 года. 26 февраля заместитель министра здравоохранения Зоряны Скалецкой Виктор Ляшко был назначен главным санитарным врачом Украины.