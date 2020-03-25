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      Ляшко назначили руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации

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      Кабинет Министров проголосовал за перевод Единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации. А Виктора Ляшко назначили руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

      Для борьбы с распространением коронавируса в Украине МВД предложило правительству ввести по вей стране режим чрезвычайного положения. Об этом на заседании Кабмина заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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      Для ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня предлагаем перевести Единую государственную систему гражданской защиты в режим чрезвычайного положения,
      – отметил Аваков.

      Министр также предложил назначить главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий распространения в стране коронавируса.

      Предлагается назначить заместителя министра здравоохранения руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня,
      – сказал Аваков.

      Правительство проголосовал за проект ведомства.

      Что такое Единая государственная система гражданской защиты? Совокупность органов управления, сил и средств центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают реализацию государственной политики в сфере гражданской защиты.

      Основное о карантине в Украине

      • 12 марта в Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.
      • Из-за угрозы распространения коронавирус закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры.
      • С 16 марта государство закрыло свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки.
      • На заседании правительства 25 марта по всей стране ввели режим чрезвычайной ситуации. До сих пор он действовал в отдельных областях. Кроме того, до 24 апреля продлили карантин.

      карантин метро заборона
      Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Здоровье Кабинет Министров Украины Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Арсен Аваков Министерство внутренних дел
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