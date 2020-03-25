Кабинет Министров проголосовал за перевод Единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации. А Виктора Ляшко назначили руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Для борьбы с распространением коронавируса в Украине МВД предложило правительству ввести по вей стране режим чрезвычайного положения. Об этом на заседании Кабмина заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Для ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня предлагаем перевести Единую государственную систему гражданской защиты в режим чрезвычайного положения,

– отметил Аваков.

Министр также предложил назначить главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий распространения в стране коронавируса.

Предлагается назначить заместителя министра здравоохранения руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня,

– сказал Аваков.

Правительство проголосовал за проект ведомства.

Что такое Единая государственная система гражданской защиты? Совокупность органов управления, сил и средств центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают реализацию государственной политики в сфере гражданской защиты.

Основное о карантине в Украине

12 марта в Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.

2020 года. Из-за угрозы распространения коронавирус закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры.

С 16 марта государство закрыло свои границы для иностранцев , а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки.

, а с 18 марта запрещены На заседании правительства 25 марта по всей стране ввели режим чрезвычайной ситуации. До сих пор он действовал в отдельных областях. Кроме того, до 24 апреля продлили карантин.



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