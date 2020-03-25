Кабінет Міністрів проголосував за переведення Єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації. А Віктора Ляшка призначили керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні МВС запропонувало уряду ввести по всій країні режим надзвичайної ситуації. Про це на засіданні Кабміну заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Для ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пропонуємо перевести Єдину державну систему цивільного захисту у режим надзвичайного стану,

– зазначив Аваков.

Міністр також запропонував призначити головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків поширення у країні коронавірусу.

Пропонується призначити заступника міністра охорони здоров'я керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня,

– сказав Аваков.

Уряд проголосував за проєкт відомства.

Що таке Єдина державна система цивільного захисту? Сукупність органів управління, сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту.

Основне про карантин в Україні

12 березня в Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.

2020 року. Через загрозу поширення коронавірусу закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.

З 16 березня держава закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення .

а з 18 березня заборонено . На засіданні уряду 25 березня по всій країні ввели режим надзвичайної ситуації. Досі він діяв в окремих областях. Крім того, до 24 квітня продовжили карантин.



Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу