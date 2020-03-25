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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Ляшка призначили керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

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      Уряд перевір державну систему цивільного захисту у режим надзвичайного станку / Скриншот з відео

      Кабінет Міністрів проголосував за переведення Єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації. А Віктора Ляшка призначили керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

      Для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні МВС запропонувало уряду ввести по всій країні режим надзвичайної ситуації. Про це на засіданні Кабміну заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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      Для ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пропонуємо перевести Єдину державну систему цивільного захисту у режим надзвичайного стану, 
      – зазначив Аваков.

      Міністр також запропонував призначити головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків поширення у країні коронавірусу.

      Пропонується призначити заступника міністра охорони здоров'я керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня,
      – сказав Аваков.

      Уряд проголосував за проєкт відомства.

      Що таке Єдина державна система цивільного захисту? Сукупність органів управління, сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту.

      Основне про карантин в Україні

      • 12 березня в Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
      • Через загрозу поширення коронавірусу закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.
      • З 16 березня держава закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
      • На засіданні уряду 25 березня по всій країні ввели режим надзвичайної ситуації. Досі він діяв в окремих областях. Крім того, до 24 квітня продовжили карантин.

      карантин метро заборона
      Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні: вже заразилися 113 людей
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Здоров'я Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
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