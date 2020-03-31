Заступник глави МОЗ Ляшко показав свої доходи і нерухомість: деталі

Заступник міністра охорони здоров'я і головний санепідемлікар України Віктор Ляшко оприлюднив електронну декларацію за 2019 рік. У нього дві земельні ділянки на Київщині і квартира в Броварах.

На сайті НАЗК вказано, що Віктор Ляшко подав свою електронну декларацію за 2019 рік 31 березня 2020 року.

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Що відомо про нерухомість Ляшка

Він разом з дружиною володіє двома земельними ділянками на Київщині по 1200 квадратних метрів кожна. Зокрема, у Литвинівці Вишгородського району і Пухівці Броварського району.

Також Ляшко має квартиру площею 110 квадратних метрів у Броварах. Квартира записана на дружину.

На чому їздить Ляшко

У декларації вказано автомобіль Skoda Octavia A7 2018 року. Він придбав її два роки тому за понад 622 тисячі гривень.

Доходи Ляшка і його дружини Ірини

Зарплата у Центрі громадського здоров'я МОЗ становить 53 тисячі 172 гривень. Гонорари – 640 тисяч 118 гривень від Центру громадського здоров’я МОЗ.

Ще 215 тисяч 313 гривень він отримав від підприємницької діяльності, як фізична особа-підприємець.

Дружина Ляшка отримала 80 тисяч 196 гривень зарплати. Вона працює у Броварській клінічній лікарні.

На банківських рахунках головного санепідемлікаря – 31 тисяч 419 доларів і 61 тисяча гривень.

Що відомо про Віктора Ляшка? Віктор Ляшко народився 24 квітня 1980 року у селі Осова Рівненської області. У 2003 році закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. З 2010 по 2013 пройшов шлях від головного спеціаліста МОЗ України до директора департаменту Санепідемслужби України. З 2013 року до лютого 2014 року очолював Київський обласний лабораторний центр Санепідемслужби.



У 2014 році Ляшко очолив громадську організацію Інфекційний контроль в Україні. Під його керівництвом вона реалізовувала грантовий проєкт щодо лікування хворих на туберкульоз. У 2015−2018 році був консультантом з питань громадського здоров'я проєкту USAID Реформа ВІЛ-послуг в дії. Також працював експертом з питань громадського здоров’я в Реанімаційному пакеті реформ у 2014−2016 роках. У лютому 2018 року Ляшко став заступником гендиректора Центру громадського здоров'я.



Віктор Ляшко був призначений заступником ексміністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької майже одночасно з цими звільненнями – 24 грудня 2019 року. 26 лютого заступник міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької Віктор Ляшко був призначений головним санітарним лікарем України.