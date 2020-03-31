Заступник глави МОЗ Ляшко показав свої доходи і нерухомість: деталі
Заступник міністра охорони здоров'я і головний санепідемлікар України Віктор Ляшко оприлюднив електронну декларацію за 2019 рік. У нього дві земельні ділянки на Київщині і квартира в Броварах.
На сайті НАЗК вказано, що Віктор Ляшко подав свою електронну декларацію за 2019 рік 31 березня 2020 року.
Актуально Ляшка призначили керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
Що відомо про нерухомість Ляшка
- Він разом з дружиною володіє двома земельними ділянками на Київщині по 1200 квадратних метрів кожна. Зокрема, у Литвинівці Вишгородського району і Пухівці Броварського району.
- Також Ляшко має квартиру площею 110 квадратних метрів у Броварах. Квартира записана на дружину.
На чому їздить Ляшко
- У декларації вказано автомобіль Skoda Octavia A7 2018 року. Він придбав її два роки тому за понад 622 тисячі гривень.
Доходи Ляшка і його дружини Ірини
- Зарплата у Центрі громадського здоров'я МОЗ становить 53 тисячі 172 гривень. Гонорари – 640 тисяч 118 гривень від Центру громадського здоров’я МОЗ.
- Ще 215 тисяч 313 гривень він отримав від підприємницької діяльності, як фізична особа-підприємець.
- Дружина Ляшка отримала 80 тисяч 196 гривень зарплати. Вона працює у Броварській клінічній лікарні.
- На банківських рахунках головного санепідемлікаря – 31 тисяч 419 доларів і 61 тисяча гривень.
Що відомо про Віктора Ляшка? Віктор Ляшко народився 24 квітня 1980 року у селі Осова Рівненської області. У 2003 році закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. З 2010 по 2013 пройшов шлях від головного спеціаліста МОЗ України до директора департаменту Санепідемслужби України. З 2013 року до лютого 2014 року очолював Київський обласний лабораторний центр Санепідемслужби.
У 2014 році Ляшко очолив громадську організацію Інфекційний контроль в Україні. Під його керівництвом вона реалізовувала грантовий проєкт щодо лікування хворих на туберкульоз. У 2015−2018 році був консультантом з питань громадського здоров'я проєкту USAID Реформа ВІЛ-послуг в дії. Також працював експертом з питань громадського здоров’я в Реанімаційному пакеті реформ у 2014−2016 роках. У лютому 2018 року Ляшко став заступником гендиректора Центру громадського здоров'я.
Віктор Ляшко був призначений заступником ексміністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької майже одночасно з цими звільненнями – 24 грудня 2019 року. 26 лютого заступник міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької Віктор Ляшко був призначений головним санітарним лікарем України.
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