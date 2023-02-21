На назначение новых членов команды Минобороны уже отреагировал Алексей Резников. Он отметил, что впереди их ждет еще много вызовов.

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Как Резников отреагировал на назначение новых заместителей

14 февраля министр обороны объявил, что пригласил в команду ведомства новых людей. Кандидатуры на должности трех заместителей Резников передал на утверждение президенту и правительству.

21 февраля Кабмин согласовал поданных министром претендентов. К команде Алексея Резникова присоединились:

Генерал-лейтенант, Герой Украины Александр Павлюк – стал первым заместителем;

– стал первым заместителем; Основатель фонда "Повернись живим" Виталий Денега – заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

– заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации; Общественный деятель, дипломат и журналист Андрей Шевченко – заместитель по вопросам европейской интеграции.

Глава Минобороны поздравил новоназначенных в своей команде. Он подчеркнул, что это, безусловно, усилит ведомство.

Это несомненно усиление команды министерства. Впереди еще много вызовов и кропотливой работы,

– написал Резников.

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