На назначение новых членов команды Минобороны уже отреагировал Алексей Резников. Он отметил, что впереди их ждет еще много вызовов.
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Как Резников отреагировал на назначение новых заместителей
14 февраля министр обороны объявил, что пригласил в команду ведомства новых людей. Кандидатуры на должности трех заместителей Резников передал на утверждение президенту и правительству.
21 февраля Кабмин согласовал поданных министром претендентов. К команде Алексея Резникова присоединились:
- Генерал-лейтенант, Герой Украины Александр Павлюк – стал первым заместителем;
- Основатель фонда "Повернись живим" Виталий Денега – заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Общественный деятель, дипломат и журналист Андрей Шевченко – заместитель по вопросам европейской интеграции.
Глава Минобороны поздравил новоназначенных в своей команде. Он подчеркнул, что это, безусловно, усилит ведомство.
Это несомненно усиление команды министерства. Впереди еще много вызовов и кропотливой работы,
– написал Резников.
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Слухи о том, что Буданов заменит Резникова в должности не оправдались
- После скандала с закупками в Минобороны в информационном пространстве начали распространяться слухи о том, что Алексея Резникова могут заменить в должности. 5 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Министерство обороны якобы должен теперь возглавить руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.
- В то же время Резникову, по его словам, предложат занять должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Однако кадровых изменений не произошло – оба чиновника остались на своих должностях.
- Впоследствии Резников поблагодарил всех за поддержку и конструктивную критику. Он отметил, что Минобороны сделало выводы и продолжает внутренние реформы.