На призначення нових членів команди Міноборони вже відреагував Олексій Резніков. Він зазначив, що попереду на них чекає ще багато викликів.

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Як Резніков відреагував на призначення нових заступників

14 лютого міністр оборони оголосив, що запросив до команди відомства нових людей. Кандидатури на посади трьох заступників Резніков передав на затвердження президенту та уряду.

21 лютого Кабмін погодив поданих міністром претендентів. До команди Олексія Резнікова долучилися:

Генерал-лейтенант, Герой України Олександр Павлюк – став першим заступником;

– став першим заступником; Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Денега – заступник з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;

– заступник з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації; Громадський діяч, дипломат та журналіст Андрій Шевченко – заступник з питань європейської інтеграції.

Глава Міноборони привітав новопризначених у своїй команді. Він наголосив, що це безперечно посилить відомство.

Це безперечне посилення команди міністерства. Попереду ще багато викликів і кропіткої роботи,

– написав Резніков.

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