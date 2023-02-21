На призначення нових членів команди Міноборони вже відреагував Олексій Резніков. Він зазначив, що попереду на них чекає ще багато викликів.
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Як Резніков відреагував на призначення нових заступників
14 лютого міністр оборони оголосив, що запросив до команди відомства нових людей. Кандидатури на посади трьох заступників Резніков передав на затвердження президенту та уряду.
21 лютого Кабмін погодив поданих міністром претендентів. До команди Олексія Резнікова долучилися:
- Генерал-лейтенант, Герой України Олександр Павлюк – став першим заступником;
- Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Денега – заступник з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;
- Громадський діяч, дипломат та журналіст Андрій Шевченко – заступник з питань європейської інтеграції.
Глава Міноборони привітав новопризначених у своїй команді. Він наголосив, що це безперечно посилить відомство.
Це безперечне посилення команди міністерства. Попереду ще багато викликів і кропіткої роботи,
– написав Резніков.
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Чутки про те, що Буданов замінить Резнікова на посаді не справдилися
- Після скандалу із закупівлями в Міноборони в інформаційному просторі почали ширитися чутки про те, що Олексія Резнікова можуть замінити на посаді. 5 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Міністерство оборони нібито має тепер очолити керівник ГУР МО Кирило Буданов.
- Водночас Резнікову, за його словами, запропонують обійняти посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Однак кадрових змін не відбулося – обоє високопосадовців залишилися на своїх посадах.
- Згодом Резніков подякував усім за підтримку та конструктивну критику. Він зазначив, що Міноборони зробило висновки й продовжує внутрішні реформи.