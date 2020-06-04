Верховная Рада приняла ряд кадровых изменений 4 июня, однако до назначения Романа Абрамовского министром экологии не дошло. Скорее всего, его кандидатуру будут рассматривать уже в пятницу, 5 июня.

Назначить нового министра экологии должны в ближайшее время. Об этом Дмитрий Разумков рассказал на брифинге после заседания Верховной Рады, сообщает 24 канал.

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Почему не назначили Абрамовского

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении новых министров на заседании в четверг. В этот день министром культуры назначили экс-гендиректора канала 1+1 Александр Ткаченко, а Ольгу Стефанишин – вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Было и представление на назначение Абрамовского министром экологии, однако его в конце концов на рассмотрение не вынесли.

О причинах, почему этого не сделали, Дмитрий Разумков лаконично уклонился от ответа журналистам. Однако выразил надежду, что в ближайшее время таки назначат именно Абрамовского.

Надеюсь, что в ближайшее время мы рассмотрим этот вопрос. Однако не уверен, что завтра,

– рассказал спикер парламента.

Что говорят в кулуарах

По информации "РБК-Украина", Абрамовского не назначили, так как у депутатов есть вопросы к его декларации. Так ряд нардепов на предыдущем обсуждении высказались против.

Отмечено, согласно декларации Абрамовского, его семья владеет:

двумя квартирами в Киеве,

коллекцией дорогих часов, ювелирных изделий,

элитным автопарком: Mercedes Benz S500 2010 года, Range Rover 2013 года и BMW X5 2008 года.

Между тем председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не слышал о каких-то обсуждениях декларации Абрамовского, рассказал он на брифинге. Поэтому не может подтвердить эту информацию.

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