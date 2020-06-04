Верховна Рада ухвалила низку кадрових змін, 4 червня, однак до призначення Романа Абрамовського міністром екології не дійшло. Найімовірніше, його кандидатуру розглядатимуть вже у п'ятницю, 5 червня.

Призначити нового міністра екології мають найближчим часом. Про це Дмитро Разумков розповів на брифінгу після засідання Верховної Ради, повідомляє 24 канал.

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Чому не призначили Абрамовського

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов про призначення нових міністрів на засіданні у четвер. Цього дня міністром культури призначили ексгендиректора каналу 1+1 Олександра Ткаченка, а Ольгу Стефанішину – віцепрем’єр-міністркою з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Було і подання на призначення Абрамовського міністром екології, однак його зрештою на розгляд не винесли.

Щодо причин, чому цього не зробили, Дмитро Разумков лаконічно ухилився від відповіді журналістам. Однак висловив сподівання, що найближчим часом таки призначать саме Абрамовського.

Сподіваюся, що найближчим часом ми розглянемо це питання. Однак не впевнений, що завтра,

– розповів спікер парламенту.

Що говорять у кулуарах

За інформацією "РБК-Україна", Абрамовського не призначили, оскільки у депутатів є запитання до його декларації. Так ряд нардепів на попередньому обговоренні висловилися проти.

Зазначено, згідно з декларацією Абрамовського, його сім'я володіє:

дві квартири в Києві,

колекція дорогих годинників, ювелірних виробів

елітний автопарк: Mercedes Benz S500 2010 року, Range Rover 2013 року та BMW X5 2008 року.

Тим часом голова Верховної Ради Дмитро Разумков не чув про якісь обговорення декларації Абрамовського, розповів він на брифінгу. Відтак не може підтвердити цю інформацію.

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