Кабинет Министров Украины отозвал из Верховной Рады проект постановлений о назначении Олега Уруского. Он должен был стать вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Соответствующий документ имеет номер №3827.

Кабмін відкликав проект постанови про призначення Уруського: що відомо

Відповідна інформація з’явилася на сайті Верховної Ради. Так, к розділі "Дати та стан проходження" проєкту постанови зазначено, що його "знято з розгляду", а нижче мовиться: "13.07.2020 Проєкт відкликано".

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Проєкт постанови про призначення Уруського зареєстрували в Раді 10 липня. Суб'єктом права законодавчої ініціативи виступав Кабінет Міністрів України.

Ініціатори законопроєкту:

прем’єр Денис Шмигаль ;

; голова Комітету з питань екномічного розвитку Дмитро Наталуха;

голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.



Дані на сайті Ради щодо законопроєкту про призначення Уруського / Скриншот

Додамо, що питання призначення Олега Уруського мали б обговорити на засіданні фракції "Слуга народу", яке пройде увечері 13 липня.

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Біографія Олега Уруського: основні факти

57-річний Олег Уруський – уродженець Чорткова, що на Тернопільщині. У 1985 році закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Доктор технічних наук.

У 1993 – 1996 роках працював головою управління у Національному космічному агентстві України.

У 1996-2000 роках очолював управління в апараті РНБО. У 2000 – 2003 обіймав посаду першого заступника голови Держкомісії у справах оборонно-промислового комплексу країни.

У 2003-2005 роках очолював відділ в секретаріаті уряду України.

У 2005 році став першим заступником глави Міністерства промислової політики.

З 21 січня по 19 серпня 2015 року очолював Державне космічне агентство України.

З квітня він очолює інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Основний партнер і замовник "Прогрестех-Україна" – компанія Boeing.

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