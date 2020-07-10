Вице-премьером по ОПК может стать Олег Уруский: что о нем известно
В Верховной Раде 10 июля зарегистрировали постановление о назначении Олега Уруского на должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Ранее он возглавлял Госкосмос.
Проект постановления зарегистрирован в Раде под номером 3827, сообщает 24 канал.
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Что известно о возможном назначении Уруского вице-премьером
- Рада может назначить Уруского на должность уже на следующей неделе. Об этом сообщила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
- В то же время предварительно состоится еще и знакомство и собеседование Уруского с членами президентской фракции. Об этом заявляет нардеп Александр Качура.
Чем будет заниматься новое министерство
- Отметим, что в мае за создание должности вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленной политики выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. Это должно произойти в контексте реформирования Укроборонпрома. Обсуждение состоялось в рамках встречи Данилова с представителями крупнейших предприятий авиационной отрасли.
- Оно будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики.
- По его словам, эта реформа должна стать самой масштабной за последние десять лет.
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Что известно о реформировании Укроборонпрома?Прежде всего реформа касается структуры руководства концерна – ее хотят в корне изменить. Для этого Укроборонпром планируют поделить на 6 холдингов по разным отраслям.
Новые госкорпорации будут работать по следующим направлениям: ракетостроение, авиационное, авиаремонтной, бронетанковой, радарные и морские системы. В дальнейшем же сам концерн ликвидируют.
Что известно об Олеге Уруском
- 57-летний Олег Уруский – уроженец Чорткова, Тернопольской области. В 1985 году окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. Доктор технических наук.
- В 1993 – 1996 годах работал главой управления в Национальном космическом агентстве Украины.
- В 1996 – 2000 годах возглавлял управление в аппарате СНБО. В 2000 – 2003 занимал должность первого заместителя председателя Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны.
- В 2003 – 2005 годах возглавлял отдел в секретариате правительства Украины.
- В 2005 году стал первым заместителем главы Министерства промышленной политики.
- С 21 января по 19 августа 2015 года возглавлял Государственное космическое агентство Украины.
- С апреля он возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогрестех-Украина" – компания Boeing.