В Верховной Раде 10 июля зарегистрировали постановление о назначении Олега Уруского на должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Ранее он возглавлял Госкосмос.

Проект постановления зарегистрирован в Раде под номером 3827, сообщает 24 канал.

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Что известно о возможном назначении Уруского вице-премьером

Рада может назначить Уруского на должность уже на следующей неделе. Об этом сообщила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

В то же время предварительно состоится еще и знакомство и собеседование Уруского с членами президентской фракции. Об этом заявляет нардеп Александр Качура.

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Отметим, что в мае за создание должности вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленной политики выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. Это должно произойти в контексте реформирования Укроборонпрома. Обсуждение состоялось в рамках встречи Данилова с представителями крупнейших предприятий авиационной отрасли.

Оно будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики.

По его словам, эта реформа должна стать самой масштабной за последние десять лет.

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Что известно о реформировании Укроборонпрома? Прежде всего реформа касается структуры руководства концерна – ее хотят в корне изменить. Для этого Укроборонпром планируют поделить на 6 холдингов по разным отраслям.



Новые госкорпорации будут работать по следующим направлениям: ракетостроение, авиационное, авиаремонтной, бронетанковой, радарные и морские системы. В дальнейшем же сам концерн ликвидируют.

Что известно об Олеге Уруском