Віцепрем'єром з ОПК може стати Олег Уруський: що про нього відомо
У Верховній Раді 10 липня зареєстрували постанову про призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єра з питань оборонно-промислового комплексу. Раніше він очолював Держкосмос.
Проєкт постанови зареєстровано в Раді під номером 3827, повідомляє 24 канал.
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Що відомо про можливе призначення Уруського віцепрем'єром
- Рада може призначити Уруського на посаду вже наступного тижня. Про це повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
- Водночас попередньо відбудеться ще й знайомство та співбесіда Уруського з членами президентської фракції. Про це заявдяє нардеп Олександр Качура.
Чим займатиметься нове міністерство
- Відзначимо, що в травні за створення посади віцепрем'єр-міністра з питань оборонно-промислової політики виступив секретар РНБО Олексій Данілов. Це має відбутися в контексті реформування Укроборонпрому. Обговорення відбулося в межах зустрічі Данілова з представниками найбільших підприємств авіаційної галузі.
- Воно відповідатиме за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики.
- За його словами, ця реформа має стати наймасштабнішою за останні десять років.
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Що відомо про реформування Укроборонпрому?Передовсім реформа стосується структури керівництва концерну – її хочуть докорінно змінити. Для цього Укроборонпром планують поділити на 6 холдингів за різними галузями.
Нові держкорпорації працюватимуть за такими напрямками: ракетобудування, авіаційний, авіаремонтний, бронетанковий, радарні та морські системи. Надалі ж сам концерн ліквідують.
Що відомо про Олега Уруського
- 57-річний Олег Уруський – уродженець Чорткова, що на Тернопільщині. У 1985 році закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Доктор технічних наук.
- У 1993 – 1996 роках працював головою управління у Національному космічному агентстві України.
- У 1996-2000 роках очолював управління в апараті РНБО. У 2000 – 2003 обіймав посаду першого заступника голови Держкомісії у справах оборонно-промислового комплексу країни.
- У 2003-2005 роках очолював відділ в секретаріаті уряду України.
- У 2005 році став першим заступником глави Міністерства промислової політики.
- З 21 січня по 19 серпня 2015 року очолював Державне космічне агентство України.
- З квітня він очолює інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Основний партнер і замовник "Прогрестех-Україна" – компанія Boeing.