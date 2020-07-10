У Верховній Раді 10 липня зареєстрували постанову про призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єра з питань оборонно-промислового комплексу. Раніше він очолював Держкосмос.

Проєкт постанови зареєстровано в Раді під номером 3827, повідомляє 24 канал. До теми В Україні з'явиться нове міністерство: чим воно займатиметься Що відомо про можливе призначення Уруського віцепрем'єром Рада може призначити Уруського на посаду вже наступного тижня. Про це повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Водночас попередньо відбудеться ще й знайомство та співбесіда Уруського з членами президентської фракції. Про це заявдяє нардеп Олександр Качура. Чим займатиметься нове міністерство Відзначимо, що в травні за створення посади віцепрем'єр-міністра з питань оборонно-промислової політики виступив секретар РНБО Олексій Данілов. Це має відбутися в контексті реформування Укроборонпрому. Обговорення відбулося в межах зустрічі Данілова з представниками найбільших підприємств авіаційної галузі.

Воно відповідатиме за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики.

За його словами, ця реформа має стати наймасштабнішою за останні десять років. Актуально Секретар РНБО висловився за створення нової посади в уряді: деталі Що відомо про реформування Укроборонпрому? Передовсім реформа стосується структури керівництва концерну – її хочуть докорінно змінити. Для цього Укроборонпром планують поділити на 6 холдингів за різними галузями.



Нові держкорпорації працюватимуть за такими напрямками: ракетобудування, авіаційний, авіаремонтний, бронетанковий, радарні та морські системи. Надалі ж сам концерн ліквідують. Що відомо про Олега Уруського 57-річний Олег Уруський – уродженець Чорткова, що на Тернопільщині. У 1985 році закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Доктор технічних наук.

У 1993 – 1996 роках працював головою управління у Національному космічному агентстві України.

У 1996-2000 роках очолював управління в апараті РНБО. У 2000 – 2003 обіймав посаду першого заступника голови Держкомісії у справах оборонно-промислового комплексу країни.

У 2003-2005 роках очолював відділ в секретаріаті уряду України.

У 2005 році став першим заступником глави Міністерства промислової політики.

З 21 січня по 19 серпня 2015 року очолював Державне космічне агентство України.

З квітня він очолює інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Основний партнер і замовник "Прогрестех-Україна" – компанія Boeing.