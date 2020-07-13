Вечером 13 июля состоится заседание президентской фракции "Слуга народа". Пригласят на него и украинского премьера Дениса Шмыгаля. Глава Кабмина должен презентовать кандидатов на должности во власти, которые должна рассмотреть Верховная Рада.

Заседание "Слуги народа" 13 июля: кадровые назначения

Как рассказывал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, на заседание планируют пригласить тех лиц, в отношении назначения которых должна проголосовать Рада. Об этом пишет РБК-Украина.

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Впоследствии заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сообщила, что на заседание пригласили:

кандидата на должность вице-премьер-министра по вопросам ОПК Олега Уруского,

кандидата на должность главы Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую.

Заметим, что о приглашении Уруского ранее говорил и Корниенко. В то же время он добавил, что если будут поднимать остальные кадровые вопросы, этих людей тоже на фракцию пригласят.

Кроме того, на фракционное заседание "Слуги народа" пригласили украинского премьера Дениса Шмыгаля.

Мы его пригласили, чтобы он представил кандидатов. Возможно, у него есть вопросы, которые он хотел обсудить с фракцией,

– сказала Кравчук.

Относительно назначения главы Нацбанка, Корниенко отмечал, что пока президент не сделал соответствующее представление. Кроме того, официально нардепы не знают фамилии кандидатуры на эту должность.

Добавим! 3 июля Рада проголосовали за отставки главы НБУ Якова Смолия и главы АМКУ Юрия Терентьева.

Кабмин отозвал проект постановления о назначении Уруского вице-премьером

Днем 13 июля стало известно, что Кабинет Министров Украины отозвал из Верховной Рады проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Так, в разделе "Даты и состояние прохождения" указано, что его "снято с рассмотрения", а ниже говорится: "13.07.2020 Проект отозвано".

Проект постановления о назначении Уруского зарегистрировали в Раде 10 июля. Субъектом права законодательной инициативы выступал Кабинет Министров Украины.

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Какие еще вопросы на заседании рассмотрит "Слуга народа"

Во второй части заседания фракции монобольшинство планирует обсудить:

изменения в избирательный кодекс,

вопрос нового районирования.

"Это достаточно дискуссионный вопрос, который уже обсуждали и в комитете, но желательно, чтобы и на фракции его обсудили", – подчеркнула Кравчук.