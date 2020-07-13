Увечері 13 липня відбудеться засідання пропрезидентської фракції "Слуга народу". Запросять на неї і українського прем’єра Дениса Шмигаля. Очільник Кабміну має презентувати кандидатів на посади у владі, які повинна розглянути Верховна Рада.

Засідання "Слуги народу" 13 липня: кадрові призначення

Як розповідав перший заступник голови фракції "Слуга народа" Олександр Корнієнко, на засідання планують запросити тих осіб, щодо призначення яких має проголосувати Рада. Про це пише РБК-Україна.

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Згодом заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що на засідання запросили:

кандидата на посаду віцепрем’єр-міністра з питань ОПК Олега Уруського,

кандидата на посаду глави Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську.

Зауважимо, що про запрошення Уруського раніше говорив і Корнієнко. Водночас він додав, якщо підніматимуть решту кадрових наших питань, цих людей теж на фракцію запросять.

Крім того, на фракційне засідання "Слуги народу" запросили українського прем’єра Дениса Шмигаля.

Ми його запросили, щоб він презентував кандидатів. Можливо, в нього є питання, які б він хотів обговорити з фракцією,

– зауважила Кравчук.

Щодо призначень голови Нацбанку, Корнієнко наголошував, що наразі президент не зробив відповідне подання. Крім того, офіційно нардепи не знають прізвища кандидатури на цю посаду.

Додамо! 3 липня Рада проголосували за відставки очільника НБУ Якова Смолія та голови АМКУ Юрія Терентьєва.

Кабмін відкликав проєкт постанови про призначення Уруського віцепрем'єром

Удень 13 липня стало відомим, що Кабінет Міністрів України відкликав із Верховної Ради проєкт постанови про призначення Олега Уруського віце-прем'єр-міністром – міністром із питань стратегічних галузей промисловості України. Про це мовиться на сайті Верховної Ради.

Так, у розділі "Дати та стан проходження" зазначено, що його "знято з розгляду", а нижче мовиться: "13.07.2020 Проєкт відкликано".

Проєкт постанови про призначення Уруського зареєстрували в Раді 10 липня. Суб'єктом права законодавчої ініціативи виступав Кабінет Міністрів України.

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Які ще питання на засіданні розгляне "Слуга народу"

У другій частині засідання фракції монобільшість планує обговорити:

зміни до виборчого кодексу,

питання нового районування.

"Це досить дискусійне питання, яке вже обговорювали і в комітеті, але бажано, щоб і на фракції його обговорили", – підкреслила Кравчук.