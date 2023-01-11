"Колооборот г*вна в России": назначение Герасимова вызвало у россиян панику

На болотах 11 января произошли кадровые перемены. Теперь Валерий Герасимов стал новым командующим вторжением в Украину.

В то же время на болотах это предназначение не вызывало радости. Россияне упали в истерику в соцсетях, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Шойгу "снизил" Суровикина и назначил нового командующего вторжением в Украину

Даже граждане страны-террористки не верят в "таланты" Герасимова. К слову, Сергей Суровикин теперь станет его заместителем.

У россиян – паника из-за назначения Герасимова / Скриншоты 24 канала

Вой на болотах не прекращается. В то же время россияне продолжают демонстрировать, что у них не осталось ничего человеческого, призывая нанести террористические удары по Украине.

Россия готовится к новому террористическому удару

Наталья Гуменюк – руководитель прессцентра ОК "Юг" – заявила, что Россия готовится к новому террористическому удару по Украине. В частности, украинские защитники фиксируют активность вражеских беспилотных разведчиков.

Учитывая, что для переснаряжения после массированной ракетной атаки враг как правило использует 10 – 12, или 14 дней, можем говорить о том, что сейчас мы находимся накануне именно повторения такой массированной ракетной атаки,

– рассказала спикер ОК "Юг".

Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу.