Назначение Райнина – это проявление давних связей Порошенко с руководством ОПЗЖ, – политолог

Несмотря на публичные разногласия между партией Петра Порошенко "Европейская Солидарность" и партией "Оппозиционная платформа – За жизнь", эти политсилы имеют много общего и готовы объединиться в широкую оппозицию.

Такое мнение высказали украинские политологи, комментируя назначение Игоря Райнина главой харьковской ячейки ОПЗЖ. За время президентства Петра Порошенко занимал пост главы Администрации Президента.

Видимо, это показатель того, что ОПЗЖ – не такая уж и "другая сторона баррикад". В условиях старой олигархической системы все эти партийные разногласия и публичная критика – вещи довольно условные. Несмотря на публичное противостояние, оказывается, что Порошенко с руководством ОПЗЖ связывало очень много. Сейчас это просто проявляется,

– прокомментировал политолог Петр Олещук.

По его мнению, назначение Райнина – это индикатор формирования широкой оппозиции.

Политолог Андрей Золотарев отмечает, что отсутствие политических принципов и убеждений особенно ярко проявляется на региональном уровне.

"Нет никаких постоянных принципов и убеждений – есть интересы. Сегодня ОПЗЖ и политсила Порошенко иногда играют в четыре руки. Такая широкая оппозиционная платформа", – сказал Золотарев.

Политолог Валентин Гладких не считает сюрпризом факт близости соратников Порошенко с ОПЗЖ.

Почему мы удивляемся, если Петр Порошенко был соучредителем Партии регионов? Был министром в правительстве Николая Азарова. Был ярым оппонентом НАТО – есть даже стенограмма его выступления в Верховной Раде против "агрессивного блока". У него нет никаких политических взглядов – есть только желание бороться за власть любыми способами,

– говорит эксперт.

Гладких отмечает, что политические оппоненты президента Владимира Зеленского готовы объединяться в своем желании противостоять главе государства.

"Как в песне Окуджавы: Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке", – пошутил политолог.

О том, что связи между командами пятого президента Украины и кума Путина Виктора Медведчука существовали давно, говорит и политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Как пример он приводит, в частности, Вадима Столара с орбиты Порошенко, который попал в Верховную Раду по спискам ОПЗЖ.

"О Райнине в ОПЗЖ. Это еще одно подтверждение того, о чем я предупреждал во время президентской избирательной кампании. Непубличное взаимодействие и перетоки между командами Порошенко и Медведчука существуют", – написал Фесенко на своей странице в Facebook.