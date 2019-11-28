Призначення Райніна – це прояв давніх зв'язків Порошенка з керівництвом ОПЗЖ, – політолог

Незважаючи на публічні розбіжності між партією Петра Порошенка "Європейська Солідарність" і партією "Опозиційна платформа – За життя", ці політсили мають багато спільного і готові об'єднатися в широку опозицію.

Таку думку висловили українські політологи, коментуючи призначення Ігоря Райніна главою харківського осередку ОПЗЖ. За часів президентства Петра Порошенка він займав пост глави Адміністрації Президента.

Мабуть, це показник того, що ОПЗЖ – не така вже й "інша сторона барикад". В умовах старої олігархічної системи всі ці партійні розбіжності і публічна критика – речі досить умовні. Незважаючи на публічне протистояння, виявляється, що Порошенко з керівництвом ОПЗЖ пов'язувало дуже багато. Зараз це просто проявляється,

– прокоментував політолог Петро Олещук.

На його думку, призначення Райніна – це індикатор формування широкої опозиції.

Політолог Андрій Золотарьов відзначає, що відсутність політичних принципів і переконань особливо яскраво проявляється на регіональному рівні.

"Немає ніяких постійних принципів і переконань – є інтереси. Сьогодні ОПЗЖ і політсила Порошенка іноді грають в чотири руки. Така широка опозиційна платформа", – сказав Золотарьов.

Політолог Валентин Гладких не вважає сюрпризом факт близькості соратників Порошенка з ОПЗЖ.

Чому ми дивуємося, якщо Петро Порошенко був співзасновником Партії регіонів? Був міністром в уряді Миколи Азарова. Був затятим опонентом НАТО – є навіть стенограма його виступу у Верховній Раді проти "агресивного блоку". У нього немає ніяких політичних поглядів – є тільки бажання боротися за владу будь-якими способами,

– говорить експерт.

Гладких зазначає, що політичні опоненти президента Володимира Зеленського готові об'єднуватися в своєму бажанні протистояти голові держави.

"Як у пісні Окуджави: візьмемося за руки, друзі, щоб не пропасти поодинці", – пожартував політолог.

Про те, що зв'язки між командами п'ятого президента України і кума Путіна Віктора Медведчука існували давно, каже і політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Як приклад він наводить, зокрема, Вадима Столара з орбіти Порошенка, який потрапив до Верховної Ради за списками ОПЗЖ.

"Про Райніна в ОПЗЖ. Це ще одне підтвердження того, про що я попереджав під час президентської виборчої кампанії. Непублічна взаємодія і перетоки між командами Порошенка і Медведчука існують", – написав Фесенко на своїй сторінці в Facebook.