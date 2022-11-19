В пятницу, 18 ноября, начала распространяться информация о том, что новоназначенным советником главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича стал Юрий Стельмашенко . Бывший депутат от ОПЗЖ сказал, что "готов к публичной дискуссии" и с уважением относится к мнению общества.

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Стельмашенко не стал советником и хочет донести свою позицию

Около 15:00 19 ноября чиновник опубликовал пост, в котором отметил, что его назначение на должность не состоялось. Также Стельмашенко добавил, что он искренне предан Украине, его позиция никогда не менялась и стремится к победе нашего государства в этой войне.

Юрий Стельмашенко Бывший депутат от ОПЗЖ Понимая общественный запрос, хочу донести свою позицию, которая никогда не менялась. Относительно преданности Украине и стремления к победе в этой захватнической войне: после деоккупации моего родного города я пытался приложить усилия для того, чтобы как можно быстрее вернуть его к нормальной жизни.

Я услышал мысли и прислушивался к советам и уважаю выбор общества, которое подчеркнуло, что я не должен занимать публичные должности.

Собственно, из-за уважения к украинцам чиновник от ОПЗЖ решил "инициировать публичную дискуссию" и не имел кого-то оскорбить.

Обратите внимание! Ранее Стельмашенко писал , что после оккупации Херсона он добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных Сил. Кроме того, чиновник подчеркнул, что одним из первых предложил распустить городскую фракцию ОПЗЖ – произошло это еще до официального запрета партии.

Он констатировал, что ощущал личную ответственность за позорное поведение своих коллег.

Можно ли верить искренности Стельмашенко: критика от Стерненко и Хланя

На новость о назначении бывшего депутата от "Оппозиционной платформы" отреагировал на своей странице депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он отметил, что винить в этом назначении председателя ОВА Янушевича не стоит, потому что он еще новый человек и не всех знает.

Хочу немного объяснить мотивы главы Херсонской ОВА Янушевича. Он действительно новый человек для Херсонщины, поэтому назначая своим советником Юрия Стельмашенко, руководствовался рекомендацией других людей. Поэтому я бы немного снизил градус гейта по отношению к Янушевичу,

– написал Хлань.

Обратите внимание! Хлань не написал, кто посоветовал Янушевичу назначить Стельмашенко советником, однако отметил, что этот человек "продавил" назначение Виталия Немерца главой ВГА Каховки, который, вероятно, "подарил все финансовые документы Каховки оккупантам и выпрашивал у коллаборанта Филипчука зарплату для себя".

Известный украинский блоггер и активист Сергей Стерненко назвал Стельмашенко любителем России и опубликовал видео, на котором тот слушает в машине песню "Фантом" российской рок-группы Chizh & Co.

Некоторые люди в стране полагают, что ничего не изменилось. Что можно дальше назначать на должности ригов и чертей медведчука. Они очень ошибаются. Да не будет,

– высказался активист.

Кроме того, по его мнению, Стельмашенко "перекрасился". По словам Стерненко, очевидно, что он не верит искренности моего депутата от ОПЗЖ.

Стельмашенко слушает Chizh & Co: смотрите видео с телеграмм-канала Стерненко

Напомним , в 2017 году эта группа была внесена в базу "Миротворца" из-за того, что ее участники незаконно въехали в оккупированный Крым.