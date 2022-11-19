В пятницу, 18 ноября, начала распространяться информация о том, что новоназначенным советником главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича стал Юрий Стельмашенко . Бывший депутат от ОПЗЖ сказал, что "готов к публичной дискуссии" и с уважением относится к мнению общества.
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Стельмашенко не стал советником и хочет донести свою позицию
Около 15:00 19 ноября чиновник опубликовал пост, в котором отметил, что его назначение на должность не состоялось. Также Стельмашенко добавил, что он искренне предан Украине, его позиция никогда не менялась и стремится к победе нашего государства в этой войне.
Понимая общественный запрос, хочу донести свою позицию, которая никогда не менялась. Относительно преданности Украине и стремления к победе в этой захватнической войне: после деоккупации моего родного города я пытался приложить усилия для того, чтобы как можно быстрее вернуть его к нормальной жизни.
Я услышал мысли и прислушивался к советам и уважаю выбор общества, которое подчеркнуло, что я не должен занимать публичные должности.
Собственно, из-за уважения к украинцам чиновник от ОПЗЖ решил "инициировать публичную дискуссию" и не имел кого-то оскорбить.
Можно ли верить искренности Стельмашенко: критика от Стерненко и Хланя
На новость о назначении бывшего депутата от "Оппозиционной платформы" отреагировал на своей странице депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он отметил, что винить в этом назначении председателя ОВА Янушевича не стоит, потому что он еще новый человек и не всех знает.
Хочу немного объяснить мотивы главы Херсонской ОВА Янушевича. Он действительно новый человек для Херсонщины, поэтому назначая своим советником Юрия Стельмашенко, руководствовался рекомендацией других людей. Поэтому я бы немного снизил градус гейта по отношению к Янушевичу,
– написал Хлань.
Известный украинский блоггер и активист Сергей Стерненко назвал Стельмашенко любителем России и опубликовал видео, на котором тот слушает в машине песню "Фантом" российской рок-группы Chizh & Co.
Некоторые люди в стране полагают, что ничего не изменилось. Что можно дальше назначать на должности ригов и чертей медведчука. Они очень ошибаются. Да не будет,
– высказался активист.
Кроме того, по его мнению, Стельмашенко "перекрасился". По словам Стерненко, очевидно, что он не верит искренности моего депутата от ОПЗЖ.
Стельмашенко слушает Chizh & Co: смотрите видео с телеграмм-канала Стерненко
Напомним , в 2017 году эта группа была внесена в базу "Миротворца" из-за того, что ее участники незаконно въехали в оккупированный Крым.