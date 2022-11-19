У п'ятницю, 18 листопада, почала поширюватись інформація про те, що новопризначеним радником голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича став Юрій Стельмашенко. Колишній депутат від ОПЗЖ сказав, що "готовий до публічної дискусії" та з повагою ставиться до думки суспільства.

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Стельмашенко не став радником та хоче донести свою позицію

Близько 15:00, 19 листопада, чиновник опублікував пост, у якому зазначив, що його призначення на посаду не відбулось. Також Стельмашенко додав, що він щиро відданий Україні, його позиція ніколи не змінювалась та він прагне перемоги нашої держави у цій війні.

Юрій Стельмашенко Колишній депутат від ОПЗЖ Розуміючи суспільний запит, хочу донести свою позицію, яка ніколи не змінювалась. Стосовно відданості Україні та прагненню перемоги у цій загарбницькій війні: після деокупації мого рідного міста я намагався докласти зусиль для того, щоб якнайшвидше повернути його до нормального життя.

Я почув думки та прислухався до порад і поважаю вибір суспільства, яке наголосило на тому, що я не повинен обіймати публічні посади.

Власне, через повагу до українців чиновник від ОПЗЖ вирішив "ініціювати публічну дискусію" та не мав на меті когось образити.

Зверніть увагу! Раніше Стельмашенко писав, що після окупації Херсона він добровільно мобілізувався в лави Збройних Сил. Окрім того, чиновник наголосив, що одним із перших запропонував розпустити міську фракцію ОПЗЖ – сталося це ще до офіційної заборони партії.

Він констатував, що відчував особисту відповідальність за ганебну поведінку своїх колег.

Чи можна вірити щирості Стельмашенка: критика від Стерненка та Хланя

На новину про призначення колишнього депутата від "Опозиційної платформи" відреагував на своїй сторінці депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він зауважив, що звинувачувати у цьому призначенні голову ОВА Янушевича не варто, бо він ще нова людина та не усіх знає.

Хочу трошки пояснити мотиви голови Херсонської ОВА Янушевича. Він дійсно нова людина для Херсонщини, а тому призначаючи своїм радником Юрія Стельмашенка, керувався рекомендацією інших людей. Тому я б трошки знизив градус гейту щодо Янушевича,

– написав Хлань.

Зверніть увагу! Хлань не написав, хто порадив Янушевичу призначити Стельмашенка радником, однак зазначив, що ця людина "продавила" призначення Віталія Немерця головою ВЦА Каховки, який, ймовірно, "подарував всі фінансові документи Каховки окупантам та випрошував у колаборанта Філіпчука зарплату для себе".

Відомий український блогер та активіст Сергій Стерненко назвав Стельмашенка любителем Росії та опублікував відео, на якому той слухає у машині пісню "Фантом" російського рок-гурту Chizh & Co.

Деякі люди в країні думають, що нічого не змінилось. Що можна далі призначати на посади ригів і чортів медведчука. Вони дуже помиляються. Так не буде,

– висловився активіст.

Окрім того, на його думку, Стельмашенко "перефарбувався". Зі слів Стерненка очевидно, що він не вірить щирості мійського депутата від ОПЗЖ.

Стельмашенко слухає Chizh & Co: дивіться відео з телеграм-каналу Стерненка

Нагадаємо, у 2017 році цей гурт внесли у базу "Миротворця" через те, що його учасники незаконно в'їхали в окупований Крим.