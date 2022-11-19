У п'ятницю, 18 листопада, почала поширюватись інформація про те, що новопризначеним радником голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича став Юрій Стельмашенко. Колишній депутат від ОПЗЖ сказав, що "готовий до публічної дискусії" та з повагою ставиться до думки суспільства.
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Стельмашенко не став радником та хоче донести свою позицію
Близько 15:00, 19 листопада, чиновник опублікував пост, у якому зазначив, що його призначення на посаду не відбулось. Також Стельмашенко додав, що він щиро відданий Україні, його позиція ніколи не змінювалась та він прагне перемоги нашої держави у цій війні.
Розуміючи суспільний запит, хочу донести свою позицію, яка ніколи не змінювалась. Стосовно відданості Україні та прагненню перемоги у цій загарбницькій війні: після деокупації мого рідного міста я намагався докласти зусиль для того, щоб якнайшвидше повернути його до нормального життя.
Я почув думки та прислухався до порад і поважаю вибір суспільства, яке наголосило на тому, що я не повинен обіймати публічні посади.
Власне, через повагу до українців чиновник від ОПЗЖ вирішив "ініціювати публічну дискусію" та не мав на меті когось образити.
Чи можна вірити щирості Стельмашенка: критика від Стерненка та Хланя
На новину про призначення колишнього депутата від "Опозиційної платформи" відреагував на своїй сторінці депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він зауважив, що звинувачувати у цьому призначенні голову ОВА Янушевича не варто, бо він ще нова людина та не усіх знає.
Хочу трошки пояснити мотиви голови Херсонської ОВА Янушевича. Він дійсно нова людина для Херсонщини, а тому призначаючи своїм радником Юрія Стельмашенка, керувався рекомендацією інших людей. Тому я б трошки знизив градус гейту щодо Янушевича,
– написав Хлань.
Відомий український блогер та активіст Сергій Стерненко назвав Стельмашенка любителем Росії та опублікував відео, на якому той слухає у машині пісню "Фантом" російського рок-гурту Chizh & Co.
Деякі люди в країні думають, що нічого не змінилось. Що можна далі призначати на посади ригів і чортів медведчука. Вони дуже помиляються. Так не буде,
– висловився активіст.
Окрім того, на його думку, Стельмашенко "перефарбувався". Зі слів Стерненка очевидно, що він не вірить щирості мійського депутата від ОПЗЖ.
Стельмашенко слухає Chizh & Co: дивіться відео з телеграм-каналу Стерненка
Нагадаємо, у 2017 році цей гурт внесли у базу "Миротворця" через те, що його учасники незаконно в'їхали в окупований Крим.