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      Назвал судей закрытой кастой: Высший совет правосудия возмутился заявлением Рябошапки

      69 Читати новину українською
      Руслан Рябошапка / gp.gov.ua

      В Высшем совете правосудия недовольны заявлениями генерального прокурора Руслана Рябошапки. Судьи считают, что он дискредитирует всю судебную власть.

      На сайте Высшего совета правосудия отметили, что ни одна реформа не должна превращаться в кампанию по дискредитации судебной системы.

      Важно: Что не так с судебной реформой Зеленского: мнения экспертов

      Что сказал Рябошапка?

      Генпрокурор Украины в интервью "Настоящему времени" заявил, что судебная система осталась закрытой кастой, где фактически управляют несколько людей. По его словам, "пленки Вовка" из Окружного административного суда Киева раскрыли лишь небольшую часть происходящего в судебной системе.

      Что известно о "пленках Вовка"?Пленки, на которых зафиксированы разговоры председателя окружного админсуда Павла Вовка и его коллег, продемонстрировали, как происходит торг правосудием в обмен на должности и как судьи используют это в своих целях.

      К теме: Что связывает одиозного судью Вовка и Порошенко: резонансные детали

      Что об этом думают в ВРП?

      По мнению членов Совета, в заявлениях Рябошапки прослеживаются опасные практики ручного управления системой прокуратуры.

      Коротко про закон о судебной реформе

      В начале ноября в Украине вопреки позиции судебной власти вступили в действие поправки к закону "О судоустройстве и статусе судей".

      Закон предусматривает сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 человек. Процедуру сокращения судей обязан провести новый состав Высшей квалификационной комиссии судей (его еще предстоит сформировать) до 7 апреля 2020 года.

      Президентский проект закона предлагает сразу несколько законодательных изменений:

      • Изменения в закон о люстрации:
        Законопроект предполагает расширение действия закона об очищении власти на лиц, которые в период с 21 ноября 2013-го до 19 мая 2019-го в течение одного года и более занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, главы Государственной судебной администрации и их заместителей.
      • Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины:
        Принятый проект закона предусматривает уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до сотни.
      • Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей:
        Отныне количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12. Всех их будет назначать на 4 года Высший совет правосудия по результатам конкурса. Зато раньше по несколько членов выбирали по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсмен и председатель Государственной судебной администрации.
      • Основания для увольнения членов Высшей квалификационной комиссии судей:
        Новый закон определяет следующие основания для увольнения члена ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность исполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в сфере предотвращения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями. Кроме того, все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Реформы Высший совет правосудия Руслан Рябошапка
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