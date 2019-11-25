Назвал судей закрытой кастой: Высший совет правосудия возмутился заявлением Рябошапки

В Высшем совете правосудия недовольны заявлениями генерального прокурора Руслана Рябошапки. Судьи считают, что он дискредитирует всю судебную власть.

На сайте Высшего совета правосудия отметили, что ни одна реформа не должна превращаться в кампанию по дискредитации судебной системы.

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Что сказал Рябошапка?

Генпрокурор Украины в интервью "Настоящему времени" заявил, что судебная система осталась закрытой кастой, где фактически управляют несколько людей. По его словам, "пленки Вовка" из Окружного административного суда Киева раскрыли лишь небольшую часть происходящего в судебной системе.

Что известно о "пленках Вовка"?Пленки, на которых зафиксированы разговоры председателя окружного админсуда Павла Вовка и его коллег, продемонстрировали, как происходит торг правосудием в обмен на должности и как судьи используют это в своих целях.

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Что об этом думают в ВРП?

По мнению членов Совета, в заявлениях Рябошапки прослеживаются опасные практики ручного управления системой прокуратуры.

Коротко про закон о судебной реформе

В начале ноября в Украине вопреки позиции судебной власти вступили в действие поправки к закону "О судоустройстве и статусе судей".

Закон предусматривает сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 человек. Процедуру сокращения судей обязан провести новый состав Высшей квалификационной комиссии судей (его еще предстоит сформировать) до 7 апреля 2020 года.

Президентский проект закона предлагает сразу несколько законодательных изменений: