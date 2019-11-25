Назвал судей закрытой кастой: Высший совет правосудия возмутился заявлением Рябошапки
В Высшем совете правосудия недовольны заявлениями генерального прокурора Руслана Рябошапки. Судьи считают, что он дискредитирует всю судебную власть.
На сайте Высшего совета правосудия отметили, что ни одна реформа не должна превращаться в кампанию по дискредитации судебной системы.
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Что сказал Рябошапка?
Генпрокурор Украины в интервью "Настоящему времени" заявил, что судебная система осталась закрытой кастой, где фактически управляют несколько людей. По его словам, "пленки Вовка" из Окружного административного суда Киева раскрыли лишь небольшую часть происходящего в судебной системе.
Что известно о "пленках Вовка"?Пленки, на которых зафиксированы разговоры председателя окружного админсуда Павла Вовка и его коллег, продемонстрировали, как происходит торг правосудием в обмен на должности и как судьи используют это в своих целях.
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Что об этом думают в ВРП?
По мнению членов Совета, в заявлениях Рябошапки прослеживаются опасные практики ручного управления системой прокуратуры.
Коротко про закон о судебной реформе
В начале ноября в Украине вопреки позиции судебной власти вступили в действие поправки к закону "О судоустройстве и статусе судей".
Закон предусматривает сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 человек. Процедуру сокращения судей обязан провести новый состав Высшей квалификационной комиссии судей (его еще предстоит сформировать) до 7 апреля 2020 года.
Президентский проект закона предлагает сразу несколько законодательных изменений:
- Изменения в закон о люстрации:
Законопроект предполагает расширение действия закона об очищении власти на лиц, которые в период с 21 ноября 2013-го до 19 мая 2019-го в течение одного года и более занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, главы Государственной судебной администрации и их заместителей.
- Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины:
Принятый проект закона предусматривает уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до сотни.
- Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей:
Отныне количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12. Всех их будет назначать на 4 года Высший совет правосудия по результатам конкурса. Зато раньше по несколько членов выбирали по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсмен и председатель Государственной судебной администрации.
- Основания для увольнения членов Высшей квалификационной комиссии судей:
Новый закон определяет следующие основания для увольнения члена ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность исполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в сфере предотвращения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями. Кроме того, все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.