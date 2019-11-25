Назвав суддів закритою кастою: Вища рада правосуддя обурилась через заяву Рябошапки

У Вищій раді правосуддя незадоволені заявами генерального прокурора Руслана Рябошапки. Судді вважають, що він дискредитує усю судову владу.

На сайті Вищої ради правосуддя наголосили, що жодна реформа не повинна перетворюватися у кампанію щодо дискредитації судової системи.

Важливо: Що не так із судовою реформою Зеленського: думки експертів

Що сказав Рябошапка?

Генпрокурор України в інтерв'ю "Настоящему времени" заявив, що судова система залишилася закритою кастою, де керують фактично кілька людей. За його словами, "плівки Вовка" з Окружного адміністративного суду Києва розкрили лише невеличку частину того, що відбувається у судовій системі.

Що відомо про "плівки Вовка"? Плівки, на яких зафіксовані розмови голови окружного адмінсуду Павла Вовка та його колег, продемонстрували, як відбувається торг правосуддям в обмін на посади і як судді використовують це у своїх цілях.

До теми: Що пов'язує одіозного суддю Вовка та Порошенка: резонансні деталі

Що про це думають у ВРП?

На думку членів Ради, у заявах Рябошапки простежуються небезпечні практики ручного управління системою прокуратури.

Коротко про закон про судову реформу

На початку листопада в Україні всупереч позиції судової влади вступили в дію поправки до закону "Про судоустрій і статус суддів".

Закон передбачає скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 осіб. Процедуру скорочення суддів зобов'язаний провести новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (його ще належить сформувати) до 7 квітня 2020 року.

Президентський проєкт закону пропонує одразу декілька законодавчих змін: