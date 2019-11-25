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      Назвав суддів закритою кастою: Вища рада правосуддя обурилась через заяву Рябошапки

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      Руслан Рябошапка / gp.gov.ua

      У Вищій раді правосуддя незадоволені заявами генерального прокурора Руслана Рябошапки. Судді вважають, що він дискредитує усю судову владу.

      На сайті Вищої ради правосуддя наголосили, що жодна реформа не повинна перетворюватися у кампанію щодо дискредитації судової системи.

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      Що сказав Рябошапка?

      Генпрокурор України в інтерв'ю "Настоящему времени" заявив, що судова система залишилася закритою кастою, де керують фактично кілька людей. За його словами, "плівки Вовка" з Окружного адміністративного суду Києва розкрили лише невеличку частину того, що відбувається у судовій системі.

      Що відомо про "плівки Вовка"? Плівки, на яких зафіксовані розмови голови окружного адмінсуду Павла Вовка та його колег, продемонстрували, як відбувається торг правосуддям в обмін на посади і як судді використовують це у своїх цілях.

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      Що про це думають у ВРП?

      На думку членів Ради, у заявах Рябошапки простежуються небезпечні практики ручного управління системою прокуратури.

      Коротко про закон про судову реформу

      На початку листопада в Україні всупереч позиції судової влади вступили в дію поправки до закону "Про судоустрій і статус суддів".

      Закон передбачає скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 осіб. Процедуру скорочення суддів зобов'язаний провести новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (його ще належить сформувати) до 7 квітня 2020 року.

      Президентський проєкт закону пропонує одразу декілька законодавчих змін:

      • Зміни до закону про люстрацію:
        Законопроєкт передбачає розширення дії закону про очищення влади на осіб, які у період з 21 листопада 2013-го до 19 травня 2019-го протягом одного року та більше обіймали посади голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації та їхніх заступників.
      • Зменшення кількості суддів Верховного Суду України:
        Ухвалений проєкт закону передбачає зменшення максимально можливої кількості суддів Верховного суду з двохсот до сотні.
      • Зміна складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів:
        Відтепер кількість членів ВККС зменшиться з 16 до 12. Усіх їх призначатиме на 4 роки Вища рада правосуддя за результатами конкурсу. Натомість раніше по декілька членів обирали за результатами з'їздів суддів, представників юридичних вищих навчальних закладів, адвокатів, а також омбудсмен і голова Державної судової адміністрації.
      • Підстави для звільнення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів:
        Новий закон визначає такі підстави для звільнення члена ВККС: власна заява про звільнення, неспроможність виконувати повноваження, невідповідність вимогам до члена комісії, порушення вимог у сфері запобігання корупції, прогули протягом місяця, нехтування обов'язками. Крім того, усі громадяни отримають право на звернення зі скаргою про вчинення дисциплінарного порушення.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Судді Руслан Рябошапка Вища рада правосуддя Реформи
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