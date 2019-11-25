Назвав суддів закритою кастою: Вища рада правосуддя обурилась через заяву Рябошапки
У Вищій раді правосуддя незадоволені заявами генерального прокурора Руслана Рябошапки. Судді вважають, що він дискредитує усю судову владу.
На сайті Вищої ради правосуддя наголосили, що жодна реформа не повинна перетворюватися у кампанію щодо дискредитації судової системи.
Важливо: Що не так із судовою реформою Зеленського: думки експертів
Що сказав Рябошапка?
Генпрокурор України в інтерв'ю "Настоящему времени" заявив, що судова система залишилася закритою кастою, де керують фактично кілька людей. За його словами, "плівки Вовка" з Окружного адміністративного суду Києва розкрили лише невеличку частину того, що відбувається у судовій системі.
Що відомо про "плівки Вовка"? Плівки, на яких зафіксовані розмови голови окружного адмінсуду Павла Вовка та його колег, продемонстрували, як відбувається торг правосуддям в обмін на посади і як судді використовують це у своїх цілях.
До теми: Що пов'язує одіозного суддю Вовка та Порошенка: резонансні деталі
Що про це думають у ВРП?
На думку членів Ради, у заявах Рябошапки простежуються небезпечні практики ручного управління системою прокуратури.
Коротко про закон про судову реформу
На початку листопада в Україні всупереч позиції судової влади вступили в дію поправки до закону "Про судоустрій і статус суддів".
Закон передбачає скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 осіб. Процедуру скорочення суддів зобов'язаний провести новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (його ще належить сформувати) до 7 квітня 2020 року.
Президентський проєкт закону пропонує одразу декілька законодавчих змін:
- Зміни до закону про люстрацію:
Законопроєкт передбачає розширення дії закону про очищення влади на осіб, які у період з 21 листопада 2013-го до 19 травня 2019-го протягом одного року та більше обіймали посади голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації та їхніх заступників.
- Зменшення кількості суддів Верховного Суду України:
Ухвалений проєкт закону передбачає зменшення максимально можливої кількості суддів Верховного суду з двохсот до сотні.
- Зміна складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів:
Відтепер кількість членів ВККС зменшиться з 16 до 12. Усіх їх призначатиме на 4 роки Вища рада правосуддя за результатами конкурсу. Натомість раніше по декілька членів обирали за результатами з'їздів суддів, представників юридичних вищих навчальних закладів, адвокатів, а також омбудсмен і голова Державної судової адміністрації.
- Підстави для звільнення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів:
Новий закон визначає такі підстави для звільнення члена ВККС: власна заява про звільнення, неспроможність виконувати повноваження, невідповідність вимогам до члена комісії, порушення вимог у сфері запобігання корупції, прогули протягом місяця, нехтування обов'язками. Крім того, усі громадяни отримають право на звернення зі скаргою про вчинення дисциплінарного порушення.