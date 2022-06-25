В эфире одного из известных российских пропагандистов "эксперты" раздумывают, когда в России нужно проводить всеобщую мобилизацию.

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Они говорят, что даже такой "большой стратег", как Адольф Гитлер, "провалился" якобы из-за того, что поздно провел всеобщую мобилизацию. Так что пропагандисты просят Кремль не повторять ошибки "великого стратега Адольфа Алоизовича". Очевидно, они хотят, чтобы всеобщая мобилизация в России произошла чем быстрее.

Ситуация на фронте: самые горячие направления

В Донецкой и Луганской областях продолжаются ожесточенные бои . На Славянском направлении противник основные усилия сосредоточил на том, чтобы вести наступление в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Также обстрелял наши позиции.

На Донецком направлении российские кафиры пытаются удержать занятые рубежи и перегруппировать войска. А на Северодонецком направлении россияне обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчоярка. Были попытки блокировать Лисичанск с юга.

Также кафиры штурмом хотели вытеснить наши войска из Метелкиного, Сиротиного и Воронового. И пытались вести наступление на Бахмутском направлении. В направлении Владимировка - Покровское наши воины остановили врагов и им пришлось отойти. В направлении Роты – Вершина россияне продвинулись на один километр.

Также россияне пытались взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка, но отступил с бешеными потерями.

Ночью россияне нанесли массированные ракетные удары по Украине.

В ночь на 25 июня российские кафиры выпустили десятки ракет по территории Украины. Воздушные тревоги звучали несколько раз.

В частности, по поселку Десна на Черниговщине россияне пустили 20 ракет, а по Житомирщине – 25 ракет.

Сообщали также о взрывах во Львовской, Киевской, Харьковской, а также в Николаеве. Большинство из этих ракет запустили из Беларуси .

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