Назвали численность войск России на Донбассе

Общая численность регулярных войск Российской Федерации на оккупированном Донбассе включая пророссийских боевиков составляет около 32 тысяч человек.

Об этом рассказал руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью "BBC News Украина".

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Там (на Донбассе, – "24") есть российские регулярные воинские формирования, переформатированные еще в конце 2014 и в 2015 году на первый и второй армейские корпуса. Общая численность этих войск – около 32 тысяч человек. Также есть более 700 танков, пушки, артиллерийские системы,

– сказал чиновник.

Также, по его словам, сейчас украинские военные наблюдают увеличение материальных запасов оккупационных войск. В частности, заходят колонны из России, перевозящие материальные средства, в том числе боеприпасы.

"Интересно, что это не группировка так называемых "ЛНР / ДНР", это регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу восьмой общевойсковой армии, дислоцирующейся в Новочеркасске", – сказал Муженко.

В то же время, руководитель Генштаба ВСУ добавил, что кроме того на Донбассе есть наемники, а также военнослужащие регулярных ВС России.