Назвали чисельність військ Росії на Донбасі

Загальна чисельність регулярних військ Російської Федерації на окупованому Донбасі включно з проросійськими бойовиками становить близько 32 тисяч осіб.

Про це розповів керівник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв'ю "BBC News Україна".

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Там (на Донбасі, – "24") є російські регулярні військові формування, переформатовані ще в кінці 2014 та у 2015 році на перший та другий армійські корпуси. Загальна чисельність цих військ – близько 32 тисяч людей. Також є понад 700 танків, гармати, артилерійські системи,

– сказав чиновник.

Також, за його словами, наразі українські військові спостерігають збільшення матеріальних запасів окупаційних військ. Зокрема, заходять колони з Росії, які перевозять матеріальні засоби, в тому числі боєприпаси.

"Цікаво, що це не угрупування так званих "ЛНР/ДНР", це регулярні підрозділи, які по своїй системі управління підкоряються штабу восьмої загальновійськової армії, що дислокується в Новочеркаську", – сказав Муженко.

Водночас, керівник Генштабу ЗСУ додав, що крім того на Донбасі є найманці, а також військовослужбовці регулярних ЗС Росії.