Назвали главную угрозу государственной безопасности Украины

Проблема нелегального притока мигрантов в Украину приобретает критических размеров и становится угрозой для государственной безопасности страны.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

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Чиновник напомнил, что от 26 июля по 31 августа в Украине проходят мероприятия под условным названием "Мигрант".

Результаты профилактической отработки "Мигрант" показали, что проблема нелегалов сейчас очень острая в государстве. Массовый приток нелегальных мигрантов является критическим, вскоре он будет представлять угрозу государственной безопасности,

– отметил Яровой.

Замминистра добавил, что в течение двух недель было выявлено 1167 нелегальных мигрантов и в отношении большинства из них принято решение о принудительном выдворении из Украины.

Кроме того, директор Департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталья Науменко рассказала, что тенденция увеличения нелегальной миграции в Украине не имеет прогнозируемого снижения.

"Руководство Государственной миграционной службы разрабатывает план чрезвычайных действий на случай массового входа в Украину нелегальных мигрантов. Этот план будет в ближайшее время представлен руководству МВД", – сказала она.

В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев заверил, что права нелегальных мигрантов ни в коем случае не будут нарушены.