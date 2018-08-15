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Назвали головну загрозу державній безпеці України

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Нелегальні мігранти почали загрожувати держбезпеці України
Нелегальні мігранти почали загрожувати держбезпеці України / Фото з відкритих джерел

Проблема нелегального притоку мігрантів до України набуває критичних розмірів та стає загрозою для державної безпеки країни.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба МВС.

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Чиновник нагадав, що від 26 липня до 31 серпня в Україні відбуваються заходи під умовною назвою "Мігрант".

Результати профілактичного відпрацювання "Мігрант" показали, що проблема нелегалів нині дуже гостра у державі. Масовий приток нелегальних мігрантів є критичним, незабаром він становитиме загрозу державній безпеці,
– наголосив Яровий. 

Заступник міністра додав, що протягом двох тижнів було виявлено 1167 нелегальних мігрантів і відносно більшості з них прийняте рішення про примусове видворення з України.

Окрім того, директор Департаменту в справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби Наталія Науменко розповіла, що тенденція збільшення нелегальної міграції до України не має прогнозованого зниження.

"Керівництво Державної міграційної служби розробляє план надзвичайних дій на випадок масового входу в Україну нелегальних мігрантів. Цей план буде найближчим часом представлений керівництву МВС", – сказала вона.

У свою чергу, глава Нацполіції Сергій Князєв запевнив, що права нелегальних мігрантів ні в якому випадку не будуть порушені.

Теги: Новини України Новини політики Сергій Князєв Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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