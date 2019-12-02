Назвали экстремистом и отобрали пенсию: как в России издеваются над пленником Приходько

Крымского политзаключенного Олега Приходько в России внесли в список лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Кроме того, оккупанты заблокировали его банковскую карточку, на которую поступала пенсия.

Так, фамилия Приходько появилась на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ в перечне лиц, причастных к экстремизму или терроризму.

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Она фигурирует под номером 6663. Впрочем, самое интересное, что Россия включает в такой список людей, которым уже вынесли приговор по террористическим и экстремистским статьям Уголовного кодекса России. Приговор Олегу Приходько пока не озвучивали.

Таким образом нарушается презумпция невиновности, поскольку даже в рамках российской правовой системы вина человека не доказана, но он уже публично на сайте Росфинмониторинга указан как экстремист или террорист, его права уже ограничены,

– рассказала в комментарии "Крым. Реалии" руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник.

В свою очередь жена Приходько рассказала, что ему заблокировали карточку, на которую выплачивалась пенсия.

"У него заблокировали карточку на выплату пенсий. Мы не можем ничего снять. Вот у него скоро новое поступление. К тому же совершенно непонятно, имеет ли пенсия накопительный характер", – подчеркнула она.

Что известно о задержании в Крыму Олега Приходько: