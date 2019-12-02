Назвали экстремистом и отобрали пенсию: как в России издеваются над пленником Приходько
Крымского политзаключенного Олега Приходько в России внесли в список лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Кроме того, оккупанты заблокировали его банковскую карточку, на которую поступала пенсия.
Так, фамилия Приходько появилась на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ в перечне лиц, причастных к экстремизму или терроризму.
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Она фигурирует под номером 6663. Впрочем, самое интересное, что Россия включает в такой список людей, которым уже вынесли приговор по террористическим и экстремистским статьям Уголовного кодекса России. Приговор Олегу Приходько пока не озвучивали.
Таким образом нарушается презумпция невиновности, поскольку даже в рамках российской правовой системы вина человека не доказана, но он уже публично на сайте Росфинмониторинга указан как экстремист или террорист, его права уже ограничены,
– рассказала в комментарии "Крым. Реалии" руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник.
В свою очередь жена Приходько рассказала, что ему заблокировали карточку, на которую выплачивалась пенсия.
"У него заблокировали карточку на выплату пенсий. Мы не можем ничего снять. Вот у него скоро новое поступление. К тому же совершенно непонятно, имеет ли пенсия накопительный характер", – подчеркнула она.
Что известно о задержании в Крыму Олега Приходько:
- В дом украинского активиста в оккупированном Крыму вечером 9 октября ворвались представители ФСБ. Его вместе с женой Любой вывезли в неизвестном направлении. Днем 10 октября сало известно, что украинца удерживают в здании, которое себе присвоила российская ФСБ.
- Приходько обвиняют в подготовке теракта в Саках. В гараже у активиста оккупанты якобы нашли тротиловую шашку, нарезные электроды для сварки и тому подобное.
- По решению суда Олег Приходько останется под стражей в СИЗО до 10 декабря.
- Российские силовики уже не раз задерживали активиста. Так, например в 2016 году его задержали за украинские номерные знаки на автомобиле.
- Позже, в феврале 2019 года, силовики наведались к Олегу Приходько с обысками. У него забрали украинскую государственную символику, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и различную технику.