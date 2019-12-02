Назвали екстремістом і відібрали пенсію: як у Росії знущаються з українського бранця Приходька

Кримського політв’язня Олега Приходька у Росії внесли до списку осіб, причетних до екстремізму або тероризму. Окрім того, окупанти заблокували його банківську картку, на яку надходила пенсія.

Так, прізвище Приходька з’явилося на сайті Федеральної служби з фінансового моніторингу РФ у переліку осіб, причетних до екстремізму або тероризму.

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Воно фігурує під номером 6663. Втім, найцікавішим є те, що Росія включає до такого списку людей, яким вже винесли вирок за терористичними й екстремістськими статтями Кримінального кодексу Росії. Вироку Олегу Приходьку поки не озвучували.

Таким чином порушується презумпція невинуватості, оскільки навіть в рамках російської правової системи вина людини не доведена, але він вже публічно, на сайті Росфінмоніторингу вказаний як екстреміст або терорист, його права вже обмежені,

– розповіла в коментарі "Крим. Реалії" керівник "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник.

Своєю чергою, дружина Приходька розповіла, що йому заблокували картку, на яку виплачувалася пенсія.

"У нього заблокували картку на виплату пенсій. Ми не можемо нічого зняти. Ось у нього скоро нове надходження. До того ж абсолютно незрозуміло, чи має пенсія накопичувальний характер", – наголосила вона.

Що відомо про затримання у Криму Олега Приходька: