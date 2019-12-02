Назвали екстремістом і відібрали пенсію: як у Росії знущаються з українського бранця Приходька
Кримського політв’язня Олега Приходька у Росії внесли до списку осіб, причетних до екстремізму або тероризму. Окрім того, окупанти заблокували його банківську картку, на яку надходила пенсія.
Так, прізвище Приходька з’явилося на сайті Федеральної служби з фінансового моніторингу РФ у переліку осіб, причетних до екстремізму або тероризму.
Сміливий активіст: На коліна – тільки перед Богом, – політв’язень Приходько звернувся до українців з-за ґрат: фото
Воно фігурує під номером 6663. Втім, найцікавішим є те, що Росія включає до такого списку людей, яким вже винесли вирок за терористичними й екстремістськими статтями Кримінального кодексу Росії. Вироку Олегу Приходьку поки не озвучували.
Таким чином порушується презумпція невинуватості, оскільки навіть в рамках російської правової системи вина людини не доведена, але він вже публічно, на сайті Росфінмоніторингу вказаний як екстреміст або терорист, його права вже обмежені,
– розповіла в коментарі "Крим. Реалії" керівник "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник.
Своєю чергою, дружина Приходька розповіла, що йому заблокували картку, на яку виплачувалася пенсія.
"У нього заблокували картку на виплату пенсій. Ми не можемо нічого зняти. Ось у нього скоро нове надходження. До того ж абсолютно незрозуміло, чи має пенсія накопичувальний характер", – наголосила вона.
Що відомо про затримання у Криму Олега Приходька:
- До будинку українського активіста в окупованому Криму ввечері 9 жовтня увірвалися представники ФСБ. Його разом із дружиною Любою вивезли у невідомому напрямку. Вдень 10 жовтня сало відомо, що українця утримують у будівлі, яку собі привласнила російська ФСБ.
- Приходька звинувачують у підготовці теракту в Саках. В гаражі в активіста окупанти начебто знайшли тротилову шашку, нарізні електроди для зварювання тощо.
- За рішенням суду, Олег Приходько залишиться під вартою в СІЗО до 10 грудня.
- Російські силовики вже не одноразово затримували активіста. Так, наприклад у 2016 році його затримали за українські номерні знаки на автомобілі.
- Згодом, у лютому 2019 року, силовики навідалися до Олега Приходька з обшуками. У нього забрали українську державну символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери та різну техніку.