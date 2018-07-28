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Назвали причину задержания принятия томоса

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28 июля состоится Крестный Ход. На этот раз – Украинской православной церкви Киевского патриархата. Люди собрались на Владимирской горке.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Перед людьми выступил представитель Константинопольского патриархата, который выразил свою поддержку созданию украинской автокефальной церкви.

Представители Киевского Патриархата сказали, что процесс принятия томоса затягивается, потому что представители Константинополя должны объехать все поместные православные церкви и сообщить об этом решении. Однако президент заверил, что создание автокефальной церкви на финальной стадии. Московский патриарх не выразил поддержку томоса.

После торжественных событий будет служба во Владимирском соборе, а затем верующие пройдут по Софиевской площади, поэтому центр Киева перекрыт.

Напомним, 27 июля в Киеве Московский патриархат провел крестный ход. По словам журналистки 24 канала, некоторые из участников мероприятия следовали по улицам столицы с изображениями патриарха Кирилла и Николая II, который считается святым именно в Московской церкви. Также она добавила, что каких-либо провокаций замечено не было.

К слову, 28 июля по улицам Киева пройдет крестный ход уже от УПЦ Киевского патриархата, которая будет иметь название "Молитва за Украину и за единую Поместную Украинскую Православную Церковь".

Теги: Новости Украины Годовщина Крещения Руси религия Крестный ход
Источник: 24 канал
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