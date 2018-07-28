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Назвали причину затримання прийняття томосу

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28 липня відбудеться Хресна хода. Цього разу – Української православної церкви Київського патріархату. Люди зібралися на Володимирській гірці.

Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Перед людьми виступив представник Константинопольського патріархату, який висловив свою підтримку створенню української автокефальної церкви.

Предсавники Київського Патріархату сказали, що процес прийняття томосу затягується, бо представники Константинополя повинні обїхати всі помістні православні церкви і повідомити про це рішення. Однак президент запевнив, що створення автокефальної церкви на фінальній стадії. Московський патріарх ж не висловив підтримку томосу.

Після урочистих подій буде служба у Володимирському соборі, а потім віряни пройдуть Софіївською площею, тому центр Києва перекритий.

Нагадаємо, 27 липня у Києві Московський патріархат провів хресну ходу. За словами журналістки 24 каналу, дехто з учасників заходу прямував вулицями столиці із зображеннями патріарха Кирила та Миколи ІІ, який вважається святим саме у Московській церкві. Також вона додала, що якихось провокацій помічено не було.

До слова, 28 липня вулицями Києва пройде хресна хода вже від УПЦ Київського патріархату, яка матиме назву "Молитва за Україну та за єдину Помісну Українську Православну Церкву".

Теги: Новини України Хресна хода Річниця Хрещення Русі релігія
Джерело: 24 канал
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