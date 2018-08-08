16:41
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 14°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, 7 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, 7 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Назвали условие, при котором скандальный Бочковский вернется на место главы ГСЧС

117 Читати новину українською
Бочковский может вернуться на место главы ГСЧС после решения Кабмина
Бочковский может вернуться на место главы ГСЧС после решения Кабмина / Фото из открытых источников

Сергея Бочковского допустят на рабочее место главы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям лишь после того, как Кабинет Министров примет соответствующее решение о его восстановлении в этой должности.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает "Укринформ".

Читайте также: Как провал дела Бочковского вынудил Авакова придержать язык "о мощных ударах по коррупции"

Могу только так прокомментировать, что это (допуск на рабочее место Бочковского – "24") возможно лишь только после того, как соответствующие решения будут приняты Кабинетом Министров как коллегиальным органом, ведь именно Кабинет Министров и освобождает, и назначает председателя ГСЧС,
– отметил он.

Также, на вопрос, означает ли, что вопрос допуска Бочковского на рабочее место будет решен только после того, как примет решение Кабмин, он ответил, что "безусловно, когда примет, либо не примет".

Напомним, 7 августа Апелляционный суд Киева принял решение о возобновлении Сергея Бочковского в должности начальника Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кто такой Сергей Бочковський?Сергей Бочковский был назначен на должность председателя ГСЧС в апреле 2014 года. 25 марта 2015 года был задержан во время заседания Кабинета министров. Тогда был также задержан первый заместитель Бочковского Василий Стоецкий. Им обоим объявили о подозрении в коррупции и отмывании денег.

5 июля 2017 года Высший админсуд Украины отменил решения предыдущих инстанций о приостановлении рассмотрения незаконного увольнения Бочковского с должности. Дело было возвращено на повторное рассмотрение.

 

Теги: ГСЧС Новости политики Новости Украины Министерство внутренних дел Кабинет Министров Украины Сергей Бочковский
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
сегодня, 16:01 Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
Павло Казарін
Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
сегодня, 15:01 Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
Ян Валетов
Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года
сегодня, 13:59 Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года
Наше предсказание сбылось, – Саакашвили о планах Путина
сегодня, 15:27 Наше предсказание сбылось, – Саакашвили о планах Путина
Как носить одежду в полоску: советы стилиста
сегодня, 14:00 Как носить одежду в полоску: советы стилиста
Юлія Девда
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Война на Донбассе может закончиться быстрее: Тука озвучил условие
 16 июля , 22:50
Наличный курс валют 12 декабря: гривна стремительно падает
 12 декабря 2017 , 19:20
"Барселона" в фантастическом матче победила ПСЖ и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
 9 марта 2017 , 23:47
Полузащитник сборной Украины подписал новый контракт с Шахтером
 30 мая 2017 , 20:52
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук