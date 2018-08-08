Назвали условие, при котором скандальный Бочковский вернется на место главы ГСЧС

Сергея Бочковского допустят на рабочее место главы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям лишь после того, как Кабинет Министров примет соответствующее решение о его восстановлении в этой должности.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает "Укринформ".

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Могу только так прокомментировать, что это (допуск на рабочее место Бочковского – "24") возможно лишь только после того, как соответствующие решения будут приняты Кабинетом Министров как коллегиальным органом, ведь именно Кабинет Министров и освобождает, и назначает председателя ГСЧС,

– отметил он.

Также, на вопрос, означает ли, что вопрос допуска Бочковского на рабочее место будет решен только после того, как примет решение Кабмин, он ответил, что "безусловно, когда примет, либо не примет".

Напомним, 7 августа Апелляционный суд Киева принял решение о возобновлении Сергея Бочковского в должности начальника Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кто такой Сергей Бочковський?Сергей Бочковский был назначен на должность председателя ГСЧС в апреле 2014 года. 25 марта 2015 года был задержан во время заседания Кабинета министров. Тогда был также задержан первый заместитель Бочковского Василий Стоецкий. Им обоим объявили о подозрении в коррупции и отмывании денег.



5 июля 2017 года Высший админсуд Украины отменил решения предыдущих инстанций о приостановлении рассмотрения незаконного увольнения Бочковского с должности. Дело было возвращено на повторное рассмотрение.