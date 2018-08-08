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Назвали умову, за якої скандальний Бочковський повернеться на місце глави ДСНС

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Бочковський може повернутися на місце глави ДСНС після рішення Кабміну
Бочковський може повернутися на місце глави ДСНС після рішення Кабміну / Фото з відкритих джерел

Сергія Бочковського допустять на робоче місце глави Держслужби України з надзвичайних ситуацій лише після того, як Кабінет Міністрів прийме відповідне рішення про його поновлення на цій посаді.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає "Укрінформ".

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Можу тільки так прокоментувати, що це (допуск на робоче місце Бочковського – "24") можливо лише тільки після того, як відповідні рішення будуть прийняті Кабінетом Міністрів як колегіальним органом, адже саме Кабінет Міністрів і звільняє, і призначає голову ДСНС,
– зазначив він.

Також, на запитання, чи означає, що питання допуску Бочковського на робоче місце буде вирішено тільки після того, як прийме рішення Кабмін, він відповів, що "безумовно, коли прийме, або не прийме".

Нагадаємо, 7 серпня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення Сергія Бочковського на посаді начальника Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Хто такий Сергій Бочковський?Сергій Бочковський був призначений на посаду голови ДСНС у квітні 2014 року. 25 березня 2015 року його затримали під час засідання Кабінету міністрів. Тоді був також затриманий перший заступник Бочковського Василь Стоєцький. Їм обом оголосили про підозру у корупції та відмиванні грошей.

5 липня 2017 року Вищий адмінсуд України скасував рішення попередніх інстанцій щодо зупинення розгляду незаконного звільнення Бочковського з посади. Справу було повернуто на повторний розгляд.

Теги: Новини України Новини політики Сергій Бочковський ДСНС Кабінет Міністрів України Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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