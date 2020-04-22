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      Назвали вероятную причину масштабных пожаров на Житомирщине

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      Назвали причину массовых пожаров на Житомирщине / фото из Фейсбука Виталия Бунечка

      Укротить пожар в Житомирской области спасатели пытаются уже неделю. Одна из версий о том, что могло привести к масштабному горению – повреждение линий электропередач.

      Так представители ГСЧС, правоохранители и работники лесного хозяйства предполагают, что дерево могло упасть и повредить электропровода. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко на своей странице в фейсбуке.

      Здесь детально Пожар в Житомирской области: спасатели шестой день тушат огонь – карта, фото и видео

      Дерево упало в густом участке леса, а быстрому распространению огня способствовал ветер скоростью 20-25 метров в секунду, которого в этой местности не было больше чем 10 лет. Кроме того, способствовал вспышке и захламленный лес, чистку которого не проводили со времен аварии на Чернобыльской АЭС.

      Уже на этапе тушения спасатели столкнулись с проблемой захламления участков во второй и третьей зоне отселения вследствие аварии на ЧАЭС. По предварительной оценке, комплексная очистка не проводилась более 30 лет,
      – написал Бунечко.

      Пожар на Житомирщине: смотрите видео от спасателей

      Коротко о пожарах на Житомирщине по состоянию на 19 апреля

      • Лесной пожар начался 16 апреля рядом с селами Рудня и Выступовичи Житомирской области. Общая площадь пожара составила около 50 гектаров, а 17 апреля огонь пошел дальше соседних сел.
      • На утро 19 апреля было 9 очагов горения, из которых 5 локализован, а в 4 очагах продолжаются работы по ограничению их распространения.
      • Огонь уничтожил 39 зданий, в частности те, которые люди самовольно использовали как дачные участки. Всего спасено 45 зданий.
         
      • Всего было привлечено более тысячи человек и 156 единиц техники.
      • Директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук пояснил, что пожарные не имеют возможности добраться до отдельных ячеек: во-первых, отсутствуют дороги, а во-вторых, захламленные леса.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Чернобыль ГСЧС Новости Житомира Чрезвычайное происшествие Пожар Пожар в Чернобыльской зоне
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